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كاميرا «على مسئوليتي» داخل مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ..فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 11:38 م
مدارس الفنون للتكنولوجيا
مدارس الفنون للتكنولوجيا التطبيقية
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرا من داخل إحدى المدارس التطبيقية.

وقال أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، إن المدرسة تقبل الطلاب بعد الإعدادية، لافتا إلى أن الطلاب في هذه المدارس يخدمون الكوادر الفنية في القطاعات الفنية المختلفة.

وتابع "المدارس بها 11 تخصصا مثل المونتاج والتصوير والأزياء والديكور، فضلا عن وجود اختبارات إبداع".

وأكد أن الدولة تعمل الآن على تطوير نظام التعليم الفني، لتحويل مصر إلى وجهة تصنيع عالمية، من خلال مدارس مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على عمل شراكات مع أكبر الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، والتي توفر أحسن تطبيق عملي، وتضخ إلى سوق العمل عمالة فنية بجودة عالمية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم "لقد تم إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي وماكينات التحكم الرقمي والإلكترونيات وصناعة السيارات وصناعة الحلي وغيرها من التخصصات والصناعات المتقدمة".

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