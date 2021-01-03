مسئول أمريكي كبير يؤكد نشأة فيروس كورونا بمختبر في الصين

ادعى مسؤول أمريكي أن هناك "مجموعة متزايدة من الأدلة" على أن فيروس كورونا نشأ في مختبر صيني.

كرر مستشار الأمن القومي ماثيو بوتينجر المزاعم الأمريكية بأن الصين هي المسؤولة عن ظهور فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال المستشار في مكالمة هاتفية حديثة عبر تطبق زوم: "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن المختبر هو على الأرجح المصدر الأكثر مصداقية للفيروس".

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أبريل أنه أمر أجهزة المخابرات بالبحث عن أدلة على أنها نشأت في المختبر.

وبينما نفى الخبراء الغربيون هذه النظرية ، قال عالم فيروسات صيني زعم أنه أجرى بعض الأبحاث المبكرة على كوفيد إنها من صنع الإنسان.