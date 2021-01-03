ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مسئول أمريكي كبير يؤكد نشأة فيروس كورونا بمختبر في الصين

الأحد 03/يناير/2021 - 11:42 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

 ادعى مسؤول أمريكي  أن هناك "مجموعة متزايدة من الأدلة" على أن فيروس كورونا نشأ في مختبر صيني.


 كرر مستشار الأمن القومي ماثيو بوتينجر المزاعم الأمريكية بأن الصين هي المسؤولة عن ظهور فيروس كورونا.


 ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال المستشار في مكالمة هاتفية حديثة عبر تطبق زوم: "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن المختبر هو على الأرجح المصدر الأكثر مصداقية للفيروس".


 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أبريل  أنه أمر أجهزة المخابرات بالبحث عن أدلة على أنها نشأت في المختبر.


 وبينما نفى الخبراء الغربيون هذه النظرية ، قال عالم فيروسات صيني زعم أنه أجرى بعض الأبحاث المبكرة على كوفيد إنها من صنع الإنسان.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البرازيل تعلق التجارب السريرية على لقاح صيني ضد كورونا

باحثون صينيون: فيروس كورونا نشأ في الهند وليس وهان

الصين تنفي مسئوليتها عن تفشي فيروس كورونا.. وتتهم هذه الدولة

بومبيو يتهم الصين بـ الكذب بشأن كورونا ويطالب بالإفراج عن سجينة ووهان

هبة عثمان تكتب: حرب اللقاح

ترشيحاتنا

الدم بقى ميه.. تفاصيل جريمة خطف واغتصاب ربة منزل على يد أشقائها بالبحيرة

فيديو جديد لقاتل زوجته أمام مدرسة ببولاق .. شاهد

حصل على أكبر تعويض.. بريء يقضى 28 سنة في السجن ويخرج مليونيرا

حالة مقلقة.. طفلة تدخل في غيبوبة بسبب كورونا

المبلغ كبير .. رئيس لجنة الحكام السابق: 3 آلاف دولار تكلفة الـ VAR فى المباراة

طريقة تحضير بطاطا ودجز مقلية ومشوية مثل المطاعم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه

15 ألف جنيه مصرى.. سعر بلوفر باسمين صبرى يصدم جمهورها

ماذا يفعل الكاجو في صحتك عند تناول 5 حبات يوميا