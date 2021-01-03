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رياضة

قبلت اعتذار مدحت عبد الهادى.. حلمي طولان: ما فائدة إيقاف حكم فيديو مباراة الزمالك بعد الخسارة

الأحد 03/يناير/2021 - 11:43 م
حلمي طولان
حلمي طولان
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منتصر الرفاعي - حسن العمدة
أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أنه سعيد بمستوي لاعبي إنبي أمام الزمالك وأن الهزيمة لا تعبر عن سير المباراة والأهم أن المباراة خرجت بشكل جيد يليق بإسم الفريقين بعيدا عن أي أحداث داخل المباراة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" كنا نستحق علي الأقل الخروج بنقطة التعادل ولكن حكم الفيديو والحكم الرئيسي كان لهما رأي آخر وما حدث لنا ظلم وهذا الأمر هو أصعب شئ يمكن أن يحدث للإنسان دون استطاعة  أخذ الحق الواضح أمام أعين حكم الفيديو وحكم الساحة الذي كان قريبا من كرة ركلة الجزاء".

وأكمل"حكم الساعة قال أنه كان بعيد عن الكرة ولكن هذا الكلام خاطئ لأن الكاميرات أثبتت تواجدة قرب الكرة ولماذا تم تعيين حكم الفيديو وهو غير مؤهل لهذا الأمر وليس لديه رخصة التواجد في غرفة الفيديو مشيرا إلى أخطاء التحكيم تجعل الأندية هي من تسدد فواتير قلة خبراتهم ويجب التصدي لهذه الأخطاء لأن مثل هذه القرارات تحدد مصير هبوط وصعود أندية كثيرة".

وأختتم"لجنة الحكام أخطأت بتعيين حكم فيديو غير مؤهل وإذا إستمرت تقنية الفيديو علي هذا الأمر يجب إلغائها أفضل، لأن الفرق الصغيرة لم تأخذ حقها وأن ما حدث مع مدحت عبد الهادي المدرب العام لنادي الزمالك إنتهي بالفعل وقدم الإعتذار وأنه أحد أبنائة المخلصين وتقبل الإعتذار،
 وتساءل ما فائدة ايقاف حكم الفيديو بعد ان خسرنا المباراة

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