بسبب مجموعات التقوية.. استبعاد مدير مدرسة وإحالة معلم للتحقيق في الإسماعيلية

قرر طة عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إحالة مدير مدرسة أحمد عرابي الابتدائية التابعة لإدارة القصاصين التعليمية للشئون القانونية واستبعاده لحين انتهاء التحقيقات.





كما تم إحالة معلم الرياضيات للتحقيق وذلك بسبب تواجد طلاب مجموعات التقوية بالمدرسة وبالمخالفة للقرار السابق والذي يؤكد وقف مجموعات التقوية علي مستوى جميع المراحل التعليمية.





كما اجري احمد ابو الدهب وكيل مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية، جولات علي عدد من مدارس إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية لبحث تنفيذ قرار مجلس الوزارة ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية.





و تم غلق عدد من سناتر الدروس الخصوصية بمنطقة حي ثالث " أرض الجمعيات ".





واكد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية، علي الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 719 لسنه 2020 وتعليمات الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية والكتاب الصادر من الأستاذ الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين بشأن خطه الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا ( كوفيد 19 )





لافتا الي استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبار من امس السبت وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتاجيل كافة الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسلامة المعلمين والعاملين والطلاب .