قنوات معادية تأجج أي مشكلة.. أول تعليق لـ نقابة الأطباء على واقعة الحسينية

علق الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، على واقعة مستشفى الحسينية بالشرقية، قائلا :"وفاة مرضى كورونا نتيجة مضاعفات الفيروس، ولابد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية".





وأضاف عبد الحي، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، أن الإصابات في زيادة مستمرة، ولابد من تطبيق التباعد الاجتماعي، متابعا أنه يجب الالتزام بعدم الخروج من المنزل.





وأشار أمين عام نقابة الأطباء، إلى أن الضمانة الوحيدة هو الجدية المتناهية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، متابعا أنه حريص في إدارة الأزمة أن يكون هناك شفافية.





وأكد الأمين العام، أن ظروف الجائحة بينت أوجه القصور في عدد كبير من دول العالم، ولكن المشكلة بالنسبة لمصر أن القنوات المعادية يقومون بتأجيج أي مشكلة تحدث في مصر.





وأكمل عبد الحي، أن ما حدث في مستشفى الحسينية وانتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم التواصل مع نقيب الأطباء في الشرقية وأكد أنه لم يتم القبض على أي طبيب.



