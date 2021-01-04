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مرضى الحسينية.. خالد البرماوي يكشف أهم التريندات على السوشيال ميديا

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:02 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال خالد البرماوى الصحفى المتخصص فى المحتوى الرقمي، إن أكثر القضايا بحثا وتصدرت مؤشرات البحث على جوجل وتويتر هي "قضية مستشفى الحسينية"، مؤكدا أن القضية أكثر الموضوعات بحثا فى مصر وايضا دول عربية والبحث عن تفاصيل وتطورات وفاة مصابين بكورونا فى مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية.

وأشار خالد البرماوى، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي خيري رمضان، إلى أن ثاني أكثر القضايا بحثا كانت فتح الطيران السعودي، موضحا أن هذه القضية تهم جانب كبير من المصريين بسبب عدد العمال المصرية فى المملكة السعودية.

وتابع: "فتح الطيران السعودي كان ترند وسريع لان كثير جدا من المصريين فى مصر عايزين يرجعوا عملهم هناك أو العكس لزيارة أسرهم"، لافتا إلى أن محافظات كفر الشيخ والدقهلية وسوهاج والمنيا وبنى سويف هم الاكثر اهتماما بهذه القضية.

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