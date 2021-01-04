أخبار التكنولوجيا: 7 نصائح لـ المحافظة على عمر بطارية اللاب توب.. أفضل 5 ميزات قادمة لواتسآب فى 2021

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة وجأت كالآتي...





حققت مبيعات خيالية فى أيام .. أفضل 3 ألعاب فيديو فى 2021 قد لا يتوقع البعض أن إيرادات ألعاب الفيديو تستطيع أن تتخطى مبيعات أكثر من فيلم سينمائى واحد، واستطاعت عدد من ألعاب الفيديو التى تم إطلاقها مع نهاية عام 2020 وبداية العام الجديد 2021 تحقيق مبيعات خيالية فى أيام قليلة للغاية وصلت 10 ملايين دولار أمريكى مثل لعبة God of War .



