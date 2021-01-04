أخبار التكنولوجيا: 7 نصائح لـ المحافظة على عمر بطارية اللاب توب.. أفضل 5 ميزات قادمة لواتسآب فى 2021

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة وجأت كالآتي...
قد لا يتوقع البعض أن إيرادات ألعاب الفيديو تستطيع أن تتخطى مبيعات أكثر من فيلم سينمائى واحد، واستطاعت عدد من ألعاب الفيديو التى تم إطلاقها مع نهاية عام 2020 وبداية العام الجديد 2021 تحقيق مبيعات خيالية فى أيام قليلة للغاية وصلت 10 ملايين دولار أمريكى مثل لعبة God of War .
كشفت تسريبات أن هواتف Redmi K40 من شركة شاومى ، التى تصدر تحت علامتها التجارية Redmi ، ستصدر بمعالج Snapdragon 888 وهو أفضل معالج حتى الآن لهواتف الأندرويد الأمر الذى سيجعلها تقدم أداءا مثل الهواتف الرائدة.
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستصدر هاتف Galaxy M12 من فئة M للهواتف المتوسطة، خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يصدر الهاتف بسعر رخيص، نظرا لتوجه سامسونج لإصدار هواتف بأسعار رخيصة نسبيا.
كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية رفضت إعلان لبيع هاتف Galaxy S21 Ultra ب 50 مليون دولار من شركة كافيار الروسية المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة والتى تصدرها غالبا بالذهب، وذلك قبل الإعلان عن الهاتف رسميا.
فى الساعات القليلة الماضية، شنت شركة آبل Apple الأمريكية حربا شرسة على تطبيق Amphetamine الموجود على متجرها للتطبيقات Mac App Store والذى تم إطلاقه عام 2014 ، بسبب اسمه Amphetamine .
كشفت شركة LG Display إل جى عن شاشة تليفزيون ذكى قابلة للانحناء وبسمك يبلغ نصف ملم، حيث ستكون الشاشة من نوع OLED ، وسيتم عرضها فى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي لهذا العام CES 2021 ، والمقرر بدأه فى 11 يناير القادم حيث سيكون افتراضيا بسبب تفشى فيروس كورونا.
يعد جهاز التابلت Galaxy Tab S6 أحد أفضل أجهزة التابلت وأكثرها تميزا، وعلى الرغم من أنه صدر العام الماضى 2020، فإنه يعد أول جهاز تابلت صدر فى العالم بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، إلى جانب المواصفات الكبيرة التى يتمتع بها.
تتحمل أجهزة اللاب توب الخاصة بنا عبئا ثقيلا فى استخدامها لساعات طويلة، لإنهاء مهام كثيرة تتطلب الكثير من الوقت والجهد سواء فى العمل أو الدراسة، الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على كفاءة بطارية اللاب توب وقصر عمرها، ولذلك يجب عليك ان تلتزم بـ المحافظة على عمر بطارية اللابتوب حتى تعمل بكفاءة.
أطلق تطبيق WhatsApp واتسآب عددا من الميزات المهمة فى العام الماضى 2020 ، والتى ساهمت فى تحسين تجربة المستخدمين للتطبيق بشكل كبير، ومع ذلك فإن العام الحالى 2021 بالنسبة لتطبيق واتسآب سيشهد المزيد من الميزات التى كان يطلبها أغلب المستخدمون طول الوقت، وذكر موقع Tech Radar أفضل 5 ميزات قادمة إلى واتسآب فى 2020
قدم التطبيق الأشهر واتساب«WhatsApp»، ميزة تعرف باسم الحالة Status منذ بضع سنوات، التي تأتي كعادة نظام المراسلة ببعض الميزات التقييدية التي تتبعها الخدمة الخدمة حفاظا على خصوصية مستخدميه، ومن بينها إمكانبية تنزيل وحفظ حالات جهات الاتصال الخاصة بك على المنصة.