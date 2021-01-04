نستعد بقوة لاستقبال بطولة العالم لـ اليد.. أشرف صبحي يزف بشرى للمواطنين خلال الشهر الجاري

صرح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالعديد من التصريحات خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" حول تنظيم واستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد ونعرض لكم أبرزها:









قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أنه خلال الشهر الجاري سيتم إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة " دراجتك صحتك " ويصل عدد الدرجات فيها الي 7200 دراجة ويمكن الاستفادة من المبادرة من خلال موقع الوزارة والحصول علي الدراجة من خلاله .









أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الصحة المصرية تتابع بشكل مستمر عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد.









كشف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن وجود إجراءات احترازية كاملة للمنتخبات الوافدة للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، منذ وصولهم الي مطار القاهرة، موضحا أنه تم اليوم إجراء محاكاة لآخر الاستعدادات الاحترازية المتعلقة ببطولة العالم لليد.









قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن استعداد الدولة لاستقبال بطولة العالم لكرة اليد قوية مؤكدا ان البطولة تلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية .











