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جمال سليمان عن رحيل وحيد حامد والمخرج حاتم علي: فقدنا شخصين عظيمين

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:42 ص
الفنان جمال سليمان
الفنان جمال سليمان
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محمد القاضي
نعى  الفنان جمال سليمان، الكاتب الكبير وحيد حامد، قائلا: «نعزي أنفسنا في رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد والصراحة هذا الاسبوع شهد خسارة شخصين عظيمين  هما وحيد حامد والمخرج  حاتم علي».

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر كلام"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «حاتم علي كان بالنسبة لي صديق اكثر من كونه مخرج رغم أني  عملت معه في باقة من أجمل أعمالي .التفلزيونية العربية، فهو أخ وعلاقتي به سنوات طويلة منذ عام 1975 لمدة تزيد عن أربعين عامًا».

وتابع: «معرفتي بحاتم علي تمتد إلى معهد الفنون المسرحية حيث كنت معيدًا وقتها وكان هوا طالب وقتها وعندما تخرج عرفته كممثل ثم كمخرج وتشرفت بعملي  معه في حياتي  وهو رجل مكافح   وخط إسمه في الاعمال الفنية بماء الذهب عبر أعمال فنية عظيمة سواء في سوريا أو مصر».

 وأكمل: «حاتم علي واحد من أندر السواعد العربية في المجال الفني العربي  واليوم كان الشعب العربي كاملًا حزينًا لفقده والتعازي  توالت من كافة الوطن العربي من مصر وسوريا والعراق والخليج والمغرب العربي بالاضافة إلى الوطن سوريا».

 وأكد أن حزن الناس على الراحل  يأتي في إطار كونه مخرج  عظيم ينتقي أفكاره  والموضوعات المهمة للناس، قائلا: «مافيش عمل للراحل ألا وله قيمة فنية  معينة  وليس صحيحًا أن أعماله ثقيله ولايهواها كثير من شعوب المنطقة مش صحيح أن الناس كانت بتقول مش عاوزين تقل المواضيع دي والحقيقة ان رحيله وحزنهم عليه يرد على ذلك  في إحترامهم وحبهم لاعماله الفنية العظيمة والمستوى».

وأشار: «حاتم علي  كان راجل بياكل نفسه عشان الناس وكان شخصية صارمة وصعبة في اللوكيشن ويهتم بأدق التفاصيل لاحترامه للجمهور وخوفه  من  رد فعل الجمهور وكان بيقول  الناس هتقول إيه لو شافوا المشهد ده بالشكل ده ؟ إستطاع إمتاع الناس  بدراما مهمة».

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