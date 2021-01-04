جمال سليمان عن رحيل وحيد حامد والمخرج حاتم علي: فقدنا شخصين عظيمين

نعى الفنان جمال سليمان، الكاتب الكبير وحيد حامد، قائلا: «نعزي أنفسنا في رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد والصراحة هذا الاسبوع شهد خسارة شخصين عظيمين هما وحيد حامد والمخرج حاتم علي».
وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر كلام"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «حاتم علي كان بالنسبة لي صديق اكثر من كونه مخرج رغم أني عملت معه في باقة من أجمل أعمالي .التفلزيونية العربية، فهو أخ وعلاقتي به سنوات طويلة منذ عام 1975 لمدة تزيد عن أربعين عامًا».
وتابع: «معرفتي بحاتم علي تمتد إلى معهد الفنون المسرحية حيث كنت معيدًا وقتها وكان هوا طالب وقتها وعندما تخرج عرفته كممثل ثم كمخرج وتشرفت بعملي معه في حياتي وهو رجل مكافح وخط إسمه في الاعمال الفنية بماء الذهب عبر أعمال فنية عظيمة سواء في سوريا أو مصر».
وأكمل: «حاتم علي واحد من أندر السواعد العربية في المجال الفني العربي واليوم كان الشعب العربي كاملًا حزينًا لفقده والتعازي توالت من كافة الوطن العربي من مصر وسوريا والعراق والخليج والمغرب العربي بالاضافة إلى الوطن سوريا».
وأكد أن حزن الناس على الراحل يأتي في إطار كونه مخرج عظيم ينتقي أفكاره والموضوعات المهمة للناس، قائلا: «مافيش عمل للراحل ألا وله قيمة فنية معينة وليس صحيحًا أن أعماله ثقيله ولايهواها كثير من شعوب المنطقة مش صحيح أن الناس كانت بتقول مش عاوزين تقل المواضيع دي والحقيقة ان رحيله وحزنهم عليه يرد على ذلك في إحترامهم وحبهم لاعماله الفنية العظيمة والمستوى».
وأشار: «حاتم علي كان راجل بياكل نفسه عشان الناس وكان شخصية صارمة وصعبة في اللوكيشن ويهتم بأدق التفاصيل لاحترامه للجمهور وخوفه من رد فعل الجمهور وكان بيقول الناس هتقول إيه لو شافوا المشهد ده بالشكل ده ؟ إستطاع إمتاع الناس بدراما مهمة».