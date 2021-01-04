باهر السعيد: الصيدليات في مصر عبارة عن نقط إسعاف.. فيديو

قال الطبيب الصيدلي باهر السعيد، إن دور الصيدلي خلال أزمة كورونا العام الماضي يعتبر أكبر دور في صيادلة مصر.





وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن معظم المواطنين كانوا يلجأون للصيدليات بسبب خوفهم من الذهاب إلي العيادات.





وأوضح أن الصيدليات في مصر عبارة عن نقاط إسعاف سريعة في كل شوارع وحواري مصر، لافتا إلي أنه لا يوجد إقبال على شراء الأدوية في ظل موجة كورونا الثانية بعكس الموجة الأولى.



