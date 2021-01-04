اليوم.. وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان مسار العائلة المقدسة بـ سمنود

يفتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور خالد العناني وزير الاثار والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ اليوم مسار العائلة المقدسة بسمنود وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل.
يذكر أن محافظة الغربية هي أول محافظة أنهت أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة على مستوى الجمهورية وأصبح أكثر جمالًا وتطورا مقارنة بهيئته قبل أعمال التطوير، إذ تم إعادة تأهيل الشارع بالكامل وعمل كافة العناصر التي تحقق الرؤية البصرية للمسار ودهان كافة الواجهات، بالإضافة إلى توحيد لافتات وواجهات المحلات وتجميل الميدان الرئيسي، وتغيير كامل الأرضيات وواجهة الكنيسة والمسجد الموجودين بالشارع.