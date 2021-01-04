ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم.. وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان مسار العائلة المقدسة بـ سمنود

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:00 ص
مسار العائله المقدسة
مسار العائله المقدسة بسمنود
Advertisements
احمد علي
يفتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور خالد العناني وزير الاثار والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ اليوم مسار العائلة المقدسة بسمنود وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل. 


يذكر أن محافظة الغربية هي أول محافظة أنهت أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة على مستوى الجمهورية وأصبح أكثر جمالًا وتطورا مقارنة بهيئته قبل أعمال التطوير، إذ تم إعادة تأهيل الشارع بالكامل وعمل كافة العناصر التي تحقق الرؤية البصرية للمسار ودهان كافة الواجهات، بالإضافة إلى توحيد لافتات وواجهات المحلات وتجميل الميدان الرئيسي، وتغيير كامل الأرضيات وواجهة الكنيسة والمسجد الموجودين بالشارع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة مشروع قومي يحمل الخير لمصر

بينهم 15 باكية للباعة الجائلين .. محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بالمحلة وسمنود.. صور

الغربية أولى المحافظات في إنهاء مسار العائلة المقدسة بسمنود

محافظ الغربية: غلق 531 مركزا للدروس الخصوصية و1323 منشأة مخالفة

ترشيحاتنا

بعض لاعبي الأهلي بيشجعوا الزمالك.. أحمد الشيخ: جميع أفراد أسرتي أهلاوية

كيفية قضاء الصلاة بعد الحيض.. حكم من طهرت قبل العصر؟

البنك المركزي: مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل

منع سير السيارات طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة

شاهد.. هاني سلامة مع الثلاثية التاريخية بالأهلي

متحدث الزمالك: مصطفى محمد رفض تعديل عقده مع الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف محرج.. سيدة تدخل في نوبة بكاء بسبب مزحة ثقيلة من حبيبها.. فيديو

هربا من قبضة كورونا.. زوجان ينتقلان للإقامة في جزيرة معزولة لـ9 أشهر

أم تنهال بالضرب المبرح على أطفالها الثلاثة المصابين بـ كورونا بسبب الكمامات