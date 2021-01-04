اليوم.. وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان مسار العائلة المقدسة بـ سمنود

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تم إعادة تأهيل الشارع بالكامل وعمل كافة العناصر التي تحقق الرؤية البصرية للمسار ودهان كافة الواجهات، بالإضافة إلى توحيد لافتات وواجهات المحلات وتجميل الميدان الرئيسي، وتغيير كامل الأرضيات

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