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محافظات

محافظة بني سويف: إصلاح التسريب المحدود في خط الغاز بـ الواسطى

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:19 ص
انتهاء أعمال إصلاح
انتهاء أعمال إصلاح التسريب المحدود في خط الغاز
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محمد عبدالحليم
أعلنت محافظة بني سويف الانتهاء من أعمال إصلاح التسريب المحدود الذي حدث "اليوم" بخط الغاز الرئيسي " 7بار"،بمنطقة المفارق نهاية شارع طراد النيل بمدينة الواسطى، والذي كان قد حدث بسبب تآكل بفتحة اللحام حرف "T " بالخط ،ولم  يسفر عنه أية أضرار بشرية أو مادية. 

حيث تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة والتي بدأت في الساعة  السابعة صباح اليوم واستمرت حتى الساعة العاشرة مساء ، وتم استئناف تقديم الخدمة بصورة منتظمة ومستقرة  وعاد الوضع بالمنطقة  لطبيعته بعد انتهاء الفنيين بشركة الغاز من أعمال الإصلاح ، فيما تتم حاليا أعمال ردم وتسوية مكان الأعمال بالمنطقة التي شهدت التسريب  ورد الشئ لأصله. 

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" فور علمه بالموضوع "قد كلف رئيس المدينة بسرعة التوجه للتعامل مع المشكلة، بصحبة  مسؤولى الجهات المختصة من شركة الغاز والكهرباء والحماية المدينة والمرور والشرطة،والتي قامت باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاحتواء الموقف، حيث تم عمل كردون تأمين بمحيط منطقة التسريب، وإخلاء بعض المنازل المقابلة للموقع ، وفصل التيار الكهربائي،وعمل تهدئة للخط بتخفيض قوة الضخ،حتى تم غلق الخط بشكل مؤقت، لتبدأ بعدها أعمال الإصلاح بمعرفة فنيي شركة الغاز والتي انتهت  منذ ساعة تقريبا . 
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وافق المستشار طارق جلال المحامى العام الأول  لنيابات بنى سويف على إحالة قضية نجلاء الأمير إلي محكمة جنايات بنى سويف الاقتصادية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وجمع الاستدلالات و تمت الإحالة بتهمة توظيف الأموال واستبعاد تهمة غسيل الأموال على أن يتم تحديد جلسة المرافعة ونظر الموضوع امام المحكمة الجنائية المختصة.

كان المستشار طارق جلال المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف قرر حبس ربة منزل ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بجمع وتوظيف أموال المواطنين واستيلائها على مئات الملايين من مواطنى بنى سويف، وجدد لها قاضى المعارضات تجديد الحبس حتى صدر قرار الإحالة للجنايات الاقتصادية بتهمة توظيف الأموال.



محافظة بني سويف: إصلاح التسريب المحدود في خط الغاز بـ الواسطى
محافظة بني سويف: إصلاح التسريب المحدود في خط الغاز بـ الواسطى
محافظة بني سويف: إصلاح التسريب المحدود في خط الغاز بـ الواسطى
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