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رياضة

أحمد بلال: الاتحاد السكندري يقدم عروضا جيدة تحت قيادة حسام حسن

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:14 ص
حسام حسن ومحمد مصيلحي
حسام حسن ومحمد مصيلحي
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حسام الحارتي
 أشاد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق ، بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق.

وقال أحمد بلال خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس ":"الاتحاد السكندري يقدم عروض جيدة تحت قيادة حسام حسن ولديه القدره على تقديم الأفضل خلال الفترة القادمة".

وتابع:" مفيش منافسة في الدوري المصري على الرغم من التدعيمات القوية التي تمت داخل الأندية المصرية ولكن يتظل المنافسة بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك".

وعن اعتزاله كرة القدم علق أحمد بلال بقوله : بطلت الكورة بفعل فاعل على الرغم من قدرتي في ذلك الوقت على إستكمال المسيرة الرياضية".

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