صخور الوادي الجديد.. لوحات فنية تتلألأ في الفرافرة.. شاهد

تشتهر واحات الوادي الجديد ، باللوحات البيئية المعبرة وسط الصحراء حيث تتعدد أشكال الصخور المتواجدة في الصحروات والتي تتشابه كثيرا مع أشكال الحيوانات والأشجار، وأصبحت ذات قيمة بعد أن وصل إليها هواة التصوير من السياح الأجانب والعرب ونشر تلك الصور عبر المواقع الإلكترونية التي كانت السبب في جذب السياح لتلك اللوحات البيئية الجذابة.





يقول صبحي فالح مرشد سياحي، إن محافظة الوادي الجديد تشتهر بالعديد من الصحروات، فصحراء الفرافرة، تضم مجموعة كبيرة من الصخور الجمالية والتي كان يقصدها المئات من السياح من مختلف الجنسيات لالتقاط صور فوتغرافية وسط تلك الطبيع الخلابه فضلا عن البحوث والدراسات التي يجريها طلاب العلم والمتخصصون في علم الجيولوجيا.





وأضاف فالح، أن الصحراء البيضاء بها الصخور الطبيعية المختلفة الأشكال والألوان وتعد منطقة جذب سياحي على مدار العام سواءًا في الشتاء أو الصيف ولكن الظروف التي تمر بها البلاد حالت دون ذلك في الوقت الحالي، حيث تعتبر الليالي القمرية في الصيف هي مقصد السائحين في تلك الصحراء حيث يعكس ضوء القمر منظر جمالي رائع لا يمكن أن يتخيله أحد بمجرد الوصف دون أن يرى بنفسه الطبيعة الخلابة.





وأضاف إسلام محمود مشرف سياحي، أن منطقة صحراء الفرافرة اكتسبت شهرة عالمية منذ فترة بعيدة، وخاصة بعد أن توافد عليها هواة التصوير من السياح الأجانب والعرب ونشر تلك الصور عبر المواقع الإلكترونية والتي كانت السبب في جذب المزيد من السياح لتلك المنطقة.





من جانبه أكد خالد حسن مدير هيئة تنشيط السياحة الإقليمية بالمحافظه، إن منطقة الصحراء البيضاء بالفرافرة والتي تحوي مجموعة من الصخور المتنوعة الأحجام والأشكال تعد الأولى على قائمة الخريطة السياحية للمحافظة وتعتبر المحطة الأولى لأي سائح يفكر في زيارة الوادي الجديد.





وأضاف أن تلك المنطقه لها مستقبل واعد، حيث تحظي باهتمام الجميع على المستوى العالمي والمحلي، حيث ان معظم رحلات المدارس كانت تخصص للصحراء البيضاء، وذلك ما ساعد في الترويج لتلك المنطقة قبل ذلك.





واوضح ان المحافظة تحظي بالعديد من الظواهر الطبيعية الجذابة بمحمية جبل كامل والجلف الكبير وجبل الطير وغيرها من الأماكن التي سقطت من حسابات الحكومة، مشيرا إلى أنه خلال العشر سنوات الأخيرة قامت هيئة تنشيط السياحة بالوادى الجديد بإدراج الصخور ذات المنظر الجمالي ضمن المزارات السياحية بالمحافظة، حيث تم وضع معظمها على الخريطة السياحية باعتبارها واحدة من الظواهر الطبيعية النادرة، كما أن تلك الصخور أصبحت مقصدا هاما لهواة فن التصوير.