اليوم.. الانضباط والمسابقات يجتمعان لمناقشة أزمة منتخب الشباب

تجتمع اليوم الإثنين، لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بنداري من أجل النظر فى أزمة إنسحاب منتخب الشباب من دورة شمال افريقيا التى أقيمت مؤخرا فى تونس.





كما تجتمع لجنة المسابقات فى الجبلاية تحت إشراف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة من أجل الاطلاع على كافة التقارير الخاصة بأخطاء عناصر المنظومة الرياضية فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز.

احالة تقرير "منتخب الشباب" إلى لجنة الانضباط .





كانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت في اجتماعها اليوم إحالة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.





كان مصدر مطلع داخل الجبلاية قال أن مسؤولى اتحاد الكرة بصدد اصدار بيان رسمى بنتيجة التحقيق الذى أدان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب وتحمله مسؤلية الإصابات بفيروس كورونا التى تفشت بصفوف لاعبي شباب الفراعنة فى تونس.





لفت إلى أن البيان الرسمى سوف يشمل أيضا حرمان ربيع ياسين من تدريب المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها خلال الفترة المقبلة.





وكان المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى تصريحات له : تلقينا التقرير الخاص بتقصى الحقائق حول أزمة انسحاب منتخب الشباب في تونس وسوف يتم الإعلان عن القرارات يوم الأحد القادم بعد رفع التقرير إلى وزارة الشباب والرياضة.





وأظهرت مسحة فيروس كورونا عن سلبية عينة ٥ لاعبين بصفوف منتخب الشباب إضافة إلى عامل المهمات الذين يخضعون إلى العزل الصحى منذ عودتهم من تونس.





جاءت قائمة خماسي منتخب الشباب على النحو التالي: أسامة فيصل وحسام أشرف وزياد كمال وعبد الغني محمد والسيد عطية إضافة إلى علاء سعيد مسؤول المهمات.





وحرى عمل مسحة أخرى لـ 7 لاعبين لكل من: حازم هانى وإبراهيم عادل ومحمود صابر وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي وكريم محمد وزياد فرج.





وأفاد مصدر مطلع داخل الجبلاية بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق أدان الجميع في تلك القضية وتم رفع تقرير إلى اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد لاتخاذ القرار المناسب.





أشار إلى أن الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب خضع إلى التحقيق بمعرفة لجنة تقصى الحقائق للوقوف على أسباب تفشي فيروس كورونا بين صفوف لاعبي منتخب الشباب فى دورة شمال افريقيا فى تونس.





واطلعت أيضا لجنة تقصي الحقائق في اتحاد الكرة برئاسة المستشار حسين حلمى على تقرير الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة.





وقدم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، تقريره حول انتشار فيروس كورونا بين صفوف اللاعبين قبل المشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.





وأكد ربيع ياسين في تقريره أن طبيب المنتخب د.وليد منظور يتحمل مسئولية إصابات كورونا لأنه لم يحرص على توعية اللاعبين.



