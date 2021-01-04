لأول مرة.. نجاة الصغيرة تعلن عن تقديمها أغنية جديدة في القريب العاجل

قالت المطربة نجاة الصغيرة، إنها لا تقوم بمداخلات هاتفية في أي برامج، وهذه تعد الأولى من نوعها، معقبة: "الحمدلله أنا بخير وحابه أطمئن جمهوري العزيز الغالي".



وأكملت: "أقضي يومي مع المزيكا والغناء.. أنا بدخل جوا المزيكا وبعيش معاها هي بالنسبة لي الحياة".



وتابعت "نجاة" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مكتبة السيدة أم كلثوم عظيمة وكبيرة جدا.. والموضوع مش موضوع صوت ولا أغانى ولكن دراسة.. وأنا كنت فى نعمة ومحظوظة إن اتعلمت فى وقتها".



وعن إمكانية تقدييها أغنية في المستقبل، أكدت على أنها ستقدم أغنية، معقبة: "إذا قدرني ربي سأقدم أغنية قريبا".



واسترسلت: "لدي نوع معين من الأغاني ولهذا تلحينها الآن سيكون صعب لغياب المجموعة الخاصة بي".





