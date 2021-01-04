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ثقافة

حلم خارج الجبة.. قصيدة للشاعر عبد الله الخضير إلى روح طه حسين

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:05 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
كتب الشاعر السعودي عبدالله الخضير، قصيدة بعنوان "حُلُمٌ خارجُ الجُبّة"، إهداء إلى روح الكاتب الكبير طه حسين، عميد الأدب العربي.

ويقول الخضير في القصيدة:

ناجَى المكانَ يحثُّ الخَطْوَ مُنْتظِرا

                                  ويمسحُ العينَ ممّا جاوزَ القَدَرا
يُطهّرُ الذّاتَ من حُمّى هواجِسِهِ
                               ليرتقي سُلَّمًا للآنَ ما انكَسَرا
نبوءةٌ قد تجلَّتْ من نوافِلِهِ
                              أراقَ من دمعِهِ ما يسبقُ العُمُرا
ويبسمُ الحُلْمُ من إشراقِ عاهتِهِ
                               ويركبُ البحرَ ميمونًا ومُنتصِرا
إلى ( فرنسا) وكانَ الفكرُ مُتّقِدًا
                              ألقى بـ( جُبّتِهِ) كي يُسقطَ الحَذَرَا

إنْ كانَ (أعْمَى) فلمْ يفقدْ بصيرتَهُ
                              يضيءُ مِنْ فِكْرِهِ ما يُسعدُ البَصَرَا
لمّا استقرَّ بـ (سوزانٍ) تعاهَدَها
                           أنْ يهزمَ الصّعبَ ، أنْ يُبقِي لهُ أثَرَا
مِنْ كُنْهِ فلسفةٍ ، يمضي بنا أمَلًا
                             نستلهمُ العلمَ والأخلاقَ والعِبَرَا
أيّامُهُ الخُلْدُ سِفْرٌ من تَجارُبِهِ
                             ودِفقُ ذاكرةٍ تستعذبُ السَّفَرَا
مازالَ يبذرُ فينا حُلْمَ سُنْبَلَةٍ
                                ونحنُ نحصدُ من كفّيهِ ما بَذَرا

القصيدة من ديوان ( وَجَعٌ بامتدادِ دَمِي)، الذي يتضمن قصيدة في مديح مصر بعنوان «أم الدنيا مصر الحبيبة الجميلة».

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