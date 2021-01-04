بتوجيهات السيسي.. وزيرة الهجرة تكشف دور الدولة لإنهاء أزمة العالقين خلال أزمة كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن ملف المصريين بالخارج مرتبط بعدة وزارات ، وأن أزمة العالقين بالخارج مليئة بالقصص الإنسانية.

وأشارت " نبيلة مكرم " خلال لقائها مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، إلى الدور الكبير الذي بذلته الدولة من القيادة السياسية ، وتوجيهات الرئيس " السيسي " ، والوزارات ، وكافة الجهات المعنية ، وذلك لإنهاء أزمة العالقين بالخارج خلال أزمة كورونا.





معقبة: "مقفلناش الباب في وش الناس اللي برة ، زي ما معظم الدول عملوا" .





وأضافت وزيرة الهجرة، ان المواطن يجب أن يشعر بقرب المسئول منه، لذلك كنت أتواصل مع جميع الشكاوي على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقدمت "مكرم" الشكر للرئيس السيسي، على رعايته الكريمة على مبادرة " أتكلم عربي" ، قائلة: إن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الهوية لدى أبناء المصريين بالخارج".





وعقبت: "انا الهوية المصرية مرتبطة ارتباط وثيق باللغة العربية" ، مضيفة: " إذا حاولت أن تدمر مجتمع أو تفرغه من محتواه عليك أن تتجه إلى اللغة".





ونوهت إلى أن عند إطلاق هذه المبادرة تلقينا تفاعل وترحاب كبير، وليس من المصريين بالخارج فقط، ولكن من المصريين بالداخل أيضًا.