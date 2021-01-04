أفضل أكل اللحمة المسلوقة يوم العيد.. وزيرة الهجرة: ليس لدي الوقت الكافي لدخول المطبخ.. فيديو

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه ليس لديها الوقت الكافي للدخول إلى المطبخ وإعداد الطعام، ولكن تشارك في تحضير مائدة الإفطار ليلة العيد، مضيفة أن والدتها وحماتها هما من يقوما بعمل كل شىء.





وتابعت نبيلة مكرم خلال لقائها علي قناة "سي بي سي" في برنامج "من مصر"، أ ن الإفطار في يوم عيد الميلاد المجيد عبارة عن لحمة مسلوقة وشربة وأرز ويكون في المساء، وتنتظر العيد لأنه يكون لديها رغبة في أكل جميع أنواع الأطعمة، خاصة بعد الصيام.





: "أنني أحب تزيين المائدة في ليلة عيد الميلاد والبيض بالبسطرمة وجبة الإفطار المفضلة، وأنا حر يصة علي الوجبات المصرية حتي اثناء عملي في السلك الدبلوماسي". وأوضحت نبيلة مكرم أحببالبسطرمةالإفطار



