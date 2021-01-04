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أفضل أكل اللحمة المسلوقة يوم العيد.. وزيرة الهجرة: ليس لدي الوقت الكافي لدخول المطبخ.. فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:35 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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إبراهيم القادري
قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه ليس لديها الوقت الكافي للدخول إلى المطبخ وإعداد الطعام، ولكن تشارك في تحضير مائدة الإفطار ليلة العيد، مضيفة أن والدتها وحماتها هما من يقوما بعمل كل شىء.

وتابعت نبيلة مكرم خلال لقائها علي قناة "سي بي سي" في برنامج "من مصر"، أن الإفطار في يوم عيد الميلاد المجيد عبارة عن لحمة مسلوقة وشربة وأرز ويكون في المساء، وتنتظر العيد لأنه يكون لديها رغبة في أكل جميع أنواع الأطعمة، خاصة بعد الصيام.

وأوضحت نبيلة مكرم: "أنني أحب تزيين المائدة في ليلة عيد الميلاد والبيض بالبسطرمة وجبة الإفطار المفضلة، وأنا حريصة علي الوجبات المصرية حتي اثناء عملي في السلك الدبلوماسي".

وتابعت نبيلة ومكرم أنها كانت حريصة على إظهار صورة المرأة المصرية أثناء العمل الدبلوماسي في الخارج .
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