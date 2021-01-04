ضبط شابين وبحوزتهما 37 قطعة لمخدر الحشيش في سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، يفيد بتمكن ضباط مكافحة المخدرات بدائرتي طما وقسم أول من ضبط شابين وبحوزتهما ٣٧ قطعة لمخدر الحشيش.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحوزتهما المضبوطات بقصد الاتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 أشخاص أخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق العام بمركز كما شمالي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود متوفاه ومصابين بدائرة المركز.





وعلى الفور تم الدفع بثلاثة سيارت إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي وأسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "أحمد. م. ا"، 28 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى إنقلابها وسقوطها بالترعة المجاورة للطريق، بدائرة المركز.





نتج عن الحادث وفاة نجلة قائد السيارة الطفلة "حنين"، ثلاثة سنوات، وإصابة أبيها وكلًا من: "خلف. م"، ٢٠ عامًا، عامل، "أحمد. ح"، ٢٧ عامًا، عامل، "أحمد. ع"، ٣٥ عامًا، عامل، و"حسن. ا"، ٢٠ عامًا، عامل، من مُستقلي السيارة.





تم نقل الجثة والمُصاب الأول إلى مستشفى طما المركزي، والأربعة مُصابين الأخرين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



