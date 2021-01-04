أسفرت عن إيجابية عينتين.. أمن سوهاج يُدشن حملة للكشف عن تعاطي المخدرات لسائقي الطرق

حرصًا على سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم، كثفت مديرية أمن سوهاج الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات.

وبالأمس أسفرت الحملة عن سحب 85 عينة عشوائية لسائقي الطرق الزراعية والصحراوية، وكان بينهم عينتان إيجابيتان.

وصرح مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج لـ "صدى البلد" أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائقين الذين يتم اكتشاف قيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف أنهم يعملون بقصارى جهدهم لحفظ الأمن والأمان، وضمان صحة وسلامة الأهالي والأبناء، وأن لن يغفل لهم جفن قبل تحقيق الانضباط وإلتزام الخارجين عن القانون بنصوصه.

أصيب 6 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" على الطريق الزراعي الغربي بناحية بني حميل بمركز البلينا جنوبي المحافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يُفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بناحية بني حميل بدائرة المركز، ووجود مصابين.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو "عماد. ع. ع"، 32 عامًا، سائق، يُقيم بمركز جرجا، على الطريق الزراعي الغربي، إختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى عدم توازنه وافتقد السيطرة على السيارة واصطدم ب"توكتوك" قيادة المدعو "أحمد. ر"، 20 عامًا، سائق توكتوك، ويُقيم بندر البلينا، ونتج عن الحادث إصابة كلًا من:قائد التوكتوك، و"صابر. ع. ع"، 42 عامًا، عامل، "علي. ص. ع"، 15 عامًا، طالب ويقيمان دائرة مركز جرجا، من مستقلي السيارة، و"إيمان. ب. م"، 19 عامًا، ربة منزل، و"شيماء. ر. ت"، 20 عامًا، ربة منزل، "سلوى. ع. ف"، 20 عامًا، طالبة، ويقيمون بدائرة المركز، من مستقلي التوك توك، مُصابين باشتباه كسور وجروح وكدمات وسحجات مُتفرقة بالجسم".





تم نقل المُصابين إلى مستشفى البلينا المركزي وسوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.



