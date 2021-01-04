3 أيام وينتهي من فترة العزل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن الإجراءات المتخذة ضد المتهاونين

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه أمامه 3 أيام بالكثير حتى تنتهي فترة العزل الصحي ومن ثم يعود إلى العمل، معقبا:" أوجه رسالة إلى المواطنين كورونا أمر صعب للغاية وهو مرض يعتبره الأطباء مرض خبيث بالصدر ويتم مقاومته بالكورتيزون".





وتابع "الشريف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": يجب على الجميع أخذ الاحتياطات، وماحدث على كوبري استانلي يعد إهمالا واضحا وكبيرا، ولهذا أصدرت تعليمات بغلق 20 محل من محالات كارفور لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.





واسترسل: وجهت بحملات على أحياء الإسكندرية والمراكز الرياضية والمحالات، وتم غلق 36 محل معقبا : إغلقنا 116 مطعم و1224 محل تجاري لعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





ونوه بأن «عدد الي كانوا واقفين على الكوبري ليلة راس السنة 2000 أو 3000 لكن عدد سكان محافظة الاسكندرية أكتر من 5 مليون لكن ماحدث يمثل خطورة كونه بؤرة محتملة ممكن يصيبوا الخمسة مليون الي في البيوت».





وأضاف أنه توصل مع مسئولي كارفور لوضع بعض التعديلات والإجراءات من حيث عدد الحضور، وذلك بعد انتهاء العقوبة الموقعة على المحال.



