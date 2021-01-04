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رياضة

خالد بيومي عن تراجع مستوى الدراويش‏: هو الإسماعيلي مالوش حد يسال عنه

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:01 ص
خالد بيومي
خالد بيومي
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مصطفى كرم
علق  الاعلامي والناقد الرياضي خالد بيومي على تراجع مستوى نادي الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة بالدوري المصري. 

وغرد خالد بيومي عبر حسابه بتويتر قائلا "‏هو الاسماعيلي مالوش حد يسال عنة .. ( ارحمونا يرحمكم الله )". 

يذكر أن  حسني عبد ربة نجم الإسماعيلي الأسبق،ابدى، استيائه من موقف الفريق بعد حصد 6 نقاط في ست مباريات من الدوري.

وقال عبد ربه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورتس 2: "ما الأزمة في أن يدلي قدامى النادي مقترحاتهم لمجلس الإدارة من أجل تخطي الأزمة".

وأضاف عبد ربه: أجريت اتصالا مع وزير الشباب والرياضة للتدخل في أزمة الإسماعيلي لكنه قال لي أزمة الإسماعيلي في جمعيته العمومية.

وأوضح أقول لوزير الرياضة هل تدخل وزير الرياضة لدعم الإسماعيلي أقل من جلسته مع لاعب في نادي الزمالك أو حل مشكلة سابقة للأهلي؟.

وشدد عبد ربه "لا أطلب من وزير الرياضة التدخل بإقالة أحد ولكن لدعم النادي، الجمهور في حالة غليان من الوضع الحالي".


وأتم تصريحاته "الإدارة لا تستمع لأحد واتخذت قراري بعدم التحدث عن مشاكل المجلس، هدفي عودة الإسماعيلي من جديد".

جدير بالذكر أن، الإسماعيلي تلقى الهزيمة أمام مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السادسة.
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