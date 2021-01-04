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أول سنة كنت مخضوضة.. نبيلة مكرم: تكشف سر ثباتها الانفعالي

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:18 ص
وزيرة الهجرة نبيلة
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
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ندى رأفت
كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج سر الثبات الانفعالي الذى ظهر عليها في كثير من المواقف خلال العام المنقضي 2020.  

وقالت مكرم خلال حوارها مع برنامج "ابن مصر" المذاع على قناة "سى بى سى"، أن ثباتها الانفعالى طبيعة شخصية تطورت مع احترام وظيفتها، معقبة: "مش بشتغل باسم نبيلة مكرم لكن بشتغل ضمن الحكومة المصرية ولازم أدائى يليق بالدولة التي أمثلها" .

وتابعت مكرم: أن ملف المصريين ملف كبير للغاية ومتشعب، وتعرضت للكثير من الانتقادات، منها اللازعه التى حتى وصل الامر لها ولأسرتها.  

وأضافت وزيرة الهجرة المصرية قائلة:" اول سنة كنت مخضوضة، خاصة بعد ما أثير عقب حلف القسم والتعليق على ما كنت ارتديه "النص كم".  

وختمت نبيلة مكرم حديثها قائلة:" مش برد الاساءة بالاساءة، وكظمت الغيظ كتير وفى بعض الاوقات بكيت انا سيدة مصرية برده وعاطفتنا تختلف عن الراجل".
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