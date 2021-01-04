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الصحة تكشف عن ملابسات حادث مستشفى الحسينية: نقص الأكسجين ليس سبب الوفاة

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:11 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
حل الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة ضيفا على برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، حيث كشف خلال اللقاء عن آخر ملابسات مستشفى الحسينية وتعامل الوزارة مع الحادثة، كما نفي الشائعات المنتشرة حول الحدثة..حيث:

نقص الأكسجين ليس سبب الوفاة.. الصحة: تقرير اللجنة المتابعة لحادث مستشفى الحسينية أوضح الملابسات
الصحة:الحد الاستراتيجي من الأكسجين داخل مستشفيات العزل لا يقل عن 12 ساعة تشغيل
الأسرة كلها مرتبطة بشبكة أكسجين واحدة.. آخر تقرير لـ لجنة متابعة واقعة مستشفى الحسينية
قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن نسبة استهلاك الأكسجين ارتفعت خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، منوها إلى أن هناك منظومة من قبل الوزارة مخصصة في متابعة استهلاك الأكسجين.

وأكمل "مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": لدينا غرفة عمليات مركزية في الوزارة ترسل تقارير لوزيرة الصحة يوميا تشمل صورة العدادات الخاصة بنسبة الأكسجين داخل المستشفيات ونسبة الضغط وعدد المرضى المستهلكين للأكسجين في المستشفيات.

وأضاف، لدينا منظومة مميكنة لإمداد المستشفيات بالأكسجين، معقبا: المنظومة تعمل على 3 أسس منها التعاقد من قبل مديريات مع شركات الأكسجين السائل داخل كل محافظة وأيضا التعاقد المركزي من قبل الوزارة مع شركات الموفرة للأكسجين.

وأستطرد: يتم توريد 400 آلف لتر يوميا للوزارة ومن ثم تقوم الوزارة تستخدمهم عن طريق توزيعه الأمداد الروتيني المركزي للمحافظات الكبري مثل القاهرة والجيزة وغيرهم، أو يستخدموا للأمداد الطارئ في حالة وجود أي مشكلة سواء تأخر أو زيادة الحالات التي تحتاج للأكسجين.

مشيرا إلى أن منظومة الأكسجين تعمل على أساس حد الاستهلاك الأستراتيجي للأكسجين داخل المستشفيات، ويتم تحديدة على أكثر من عامل، منوها إلى أن الحد الاستراتيجي داخل مستشفيات العزل لا يقل عن 12 ساعة تشغيل بنسبة اشغال 100%

وأكمل: هذا الأمر يؤكد عدم وجود أي علاقة للأكسجين بتلك الوفيات، معقبا: الحالات المتوفاة يمكن ان تكون طبيعية وذلك نتيجة إصابتهم بإمراض مزمنة واضحة بالإضافة إلى فيروس كورونا.

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