الصحة تكشف عن ملابسات حادث مستشفى الحسينية: نقص الأكسجين ليس سبب الوفاة

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن نسبة استهلاك الأكسجين ارتفعت خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، منوها إلى أن هناك منظومة من قبل الوزارة مخصصة في متابعة استهلاك الأكسجين.

وأضاف، لدينا منظومة مميكنة لإمداد المستشفيات بالأكسجين، معقبا: المنظومة تعمل على 3 أسس منها التعاقد من قبل مديريات مع شركات الأكسجين السائل داخل كل محافظة وأيضا التعاقد المركزي من قبل الوزارة مع شركات الموفرة للأكسجين.





وأستطرد: يتم توريد 400 آلف لتر يوميا للوزارة ومن ثم تقوم الوزارة تستخدمهم عن طريق توزيعه الأمداد الروتيني المركزي للمحافظات الكبري مثل القاهرة والجيزة وغيرهم، أو يستخدموا للأمداد الطارئ في حالة وجود أي مشكلة سواء تأخر أو زيادة الحالات التي تحتاج للأكسجين.





مشيرا إلى أن منظومة الأكسجين تعمل على أساس حد الاستهلاك الأستراتيجي للأكسجين داخل المستشفيات، ويتم تحديدة على أكثر من عامل، منوها إلى أن الحد الاستراتيجي داخل مستشفيات العزل لا يقل عن 12 ساعة تشغيل بنسبة اشغال 100%





وأكمل "مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": لدينا غرفة عمليات مركزية في الوزارة ترسل تقارير لوزيرة الصحة يوميا تشمل صورة العدادات الخاصة بنسبة الأكسجين داخل المستشفيات ونسبة الضغط وعدد المرضى المستهلكين للأكسجين في المستشفيات.