قبل موقعة الليلة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ساويثهامبتون؟

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على ملعب ساينت ماري معقل فريق ساويثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح في التهديف أمام ساوثهامبتون في عدة مناسبات، فالنجم المصري نجح في هز شباك ساوثهامبتون بـ 7 أهداف، خلال 6 مباريات.





ولم يخسر صلاح أمام ساوثهامبتون في أي مباراة حيث لعب 6 مباريات فاز بهما جميعا، في الثلاثة مواسم الماضية.





ويعتلي محمد صلاح صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين صاحب المركز الثاني.







وجاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون كالاتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ريس ويليامز، فابينيو، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، تياجو.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.



ويتواجد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبرصيده 33 نقطة، وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد صاحب الوصافة.