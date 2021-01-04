أخبار الرياضة.. أيمن يونس يثير أزمة داخل الزمالك.. طبيب منتخب الشباب يهاجم ربيع ياسين

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك الحالى فى الحفاظ على قوام الفريق الأول لكرة القدم من الرحيل خلال الفترة المقبلة بعد تجديد عقود عدد كبير من نجوم الفريق.





أتهم وليد منظور طبيب منتخب الشباب الكابتن ربيع ياسين بالتقصير في أزمة المنتخب خلال السفر إلى تونس، لخوض تصفيات كأس العالم للشباب.









يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على ملعب ساينت ماري معقل فريق ساويثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.













