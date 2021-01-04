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رياضة

أخبار الرياضة.. أيمن يونس يثير أزمة داخل الزمالك.. طبيب منتخب الشباب يهاجم ربيع ياسين

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود أزمة جديدة داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بسبب الكابتن أيمن يونس الرئيس التنفيذي لقطاعات الكرة بالنادي .

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك الحالى فى الحفاظ على قوام الفريق الأول لكرة القدم من الرحيل خلال الفترة المقبلة بعد تجديد عقود عدد كبير من نجوم الفريق.

أتهم وليد منظور طبيب منتخب الشباب الكابتن ربيع ياسين بالتقصير في أزمة المنتخب خلال السفر إلى تونس، لخوض تصفيات كأس العالم للشباب.


يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على ملعب ساينت ماري معقل فريق ساويثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.




كشف جون كوميتس رئيس نادي كيب تاون الجنوب أفريقي حقيقة التعاقد مع الزامبي جاستين شونجا لاعب فريق أورلاندو بايرتس المعار إلي  تشاكوما تيشا مادجيفانديلا، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
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