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تكفي لـ 10 أيام.. محافظ الشرقية: مستشفياتنا بها 81 ألف متر مكعب من الأكسجين

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:30 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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صدى البلد
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تقوم ببحث التطورات بمستشفيات المحافظة، لافتا إلى أن هناك حصرا يوميا بكميات الأكسجين في المستشفيات على خلفية وفاة 4 أشخاص بمستشفى الحسينية.

وكشف محافظ الشرقية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة واحدة" مع محمد دسوقي رشدي على "نغم أف أم"،  أن سبب وفاة الأربع أشخاص ، أنهم كانوا مصابين بفيروس كورونا ، ويعانون من الأمراض المزمنة  وحالتهم كانت غير مستقرة ، ولكن ليس كما تردد أنه بسبب نقص الأكسجين.

وأضاف غراب ممدوح غراب، أن مستشفيات المحافظة بها 81 ألف متر مكعب  من الأكسجين ، إلى جانب ألف و480 أسطوانة أكسجين ، تكفي لمدة 10 أيام ، وأكد أن" مخزون الأكسجين لا توجد به أية مشكلات".

ولفت إلى أن الشائعات كان مصدرها بعض القنوات المعادية التي  تعتمد إثارة المشهد".

أما فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين ،قامت لجان التفتيش بالمحافظه بتوقيع غرامه قدرها 3000جنيه علي أحد المطاعم الشهيرة وتوقيع غرامه علي 57 سائق  ناصحا المواطنين بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجرءات الإحترازية ، ومنع التجمعات.
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