ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إغلاق طريقي بلبيس الصحراوي والفيوم بسبب الشبورة الكثيفة

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:09 ص
إغلاق طريقي بلبيس
إغلاق طريقي بلبيس الصحراوي والفيوم بسبب الشبورة الكثيفة
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الادارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق بلبيس الصحراوي و طريق الفيوم بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:
١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد وضوح الرؤية.. عودة حركة السيارات على طريقي بورسعيد والإسماعيلية الصحراوي

عودة حركة السيارات على طريقي الكريمات والسويس الصحراوي

المرور: غلق طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة

المرور: إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب الشبورة

المرور تغلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

المرور تغلق طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة

ترشيحاتنا

بعض لاعبي الأهلي بيشجعوا الزمالك.. أحمد الشيخ: جميع أفراد أسرتي أهلاوية

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4-1-2021 والقنوات الناقلة

فرج عامر: وصول حكم الڤار إلى استاد الإسكندرية في نهاية الشوط الأول

هربا من قبضة كورونا.. زوجان ينتقلان للإقامة في جزيرة معزولة لـ9 أشهر

الموت يفجع الفنان مصطفى قمر.. شاهد

متحدث الزمالك: مصطفى محمد رفض تعديل عقده مع الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عداء استمر لسنوات.. ميجان ماركل تتلقى ضربة جديدة من أختها غير الشقيقة

موقف محرج.. سيدة تدخل في نوبة بكاء بسبب مزحة ثقيلة من حبيبها.. فيديو

هربا من قبضة كورونا.. زوجان ينتقلان للإقامة في جزيرة معزولة لـ9 أشهر