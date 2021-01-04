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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا..وفاة عمة الفنان مصطفى قمر .. وأول تعليق من رونالدو بعد تخطيه رقم بيليه

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:24 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:. 



احتفل كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بتخطية عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

ونشر كريستيانو رونالدو مجموعة من الصور له من المباراة وعلق قائلا "شباب رائعون بدأنا 202‪1 بأفضل طريقة". 




اعلن الفنان مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وفاة عمته. 

وكتب مصطفى قمر قائلا "انتقلت الي رحمة الله وأمنه عمتي الحاجة ام كلثوم قمر (كلثومة) ارجو من حضراتكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولنا الصبر والسلوان ولا يريكم الله مكروه في عزيز لديكم".





احتفلت عارضة الازياء جورجينا رودريغيز ، بالهدف الاول هذا العام  ل صديقها كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي  في شباك أودينيزي في اطار مواجهات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز 


ونشرت جورجينا صورة ل رونالدو وعلقت قائلة "هدفنا الأول هذا العام وسيم جدا يا حبي". 






علق الفنان نبيل الحلفاوي على الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالي . 

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏رغم كل ما مر في العمر من أزمات شخصية أو عامة إلا أنها الفترة الأسوأ على الإطلاق أمام عدو غامض يتخفي حتى بين الأصحاء وضمن كل تفاصيل الحياة ليغير شكلها تماما ورغم المعاناة نحمد الله على كل لحظة نكون قادرين فيها على محاولة تفاديه مهما أرهقنا ذلك".

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