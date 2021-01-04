الفاصوليا تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 4-1-2021

الطماطم 2.5 جنيه

البصل 2.5 جنيه

البطاطس 2 جنيه

الكوسة 4.5 جنيه

الباذنجان3.5 جنيه

الخيار 4.5 جنيه

الجزر2.5 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 4.5 جنيه

يوسفى 5 جنيهات

ليمون 7 جنيهات

تفاح أمريكى 23 جنيهًا

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.



