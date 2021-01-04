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الفاصوليا تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 4-1-2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:24 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 4-1- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 2.5 جنيه
البصل 2.5 جنيه
البطاطس 2 جنيه
الفاصوليا 4 جنيهات

الكوسة 4.5 جنيه
الباذنجان3.5  جنيه
الخيار 4.5 جنيه
الجزر2.5  جنيه

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 4.5 جنيه
يوسفى 5 جنيهات
ليمون 7 جنيهات
تفاح أمريكى 23 جنيهًا

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

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