ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4-1-2021 بمحافظات مصر

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:10 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4- 1- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفئ على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد  وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
كما تشهد الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة تراجعا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس ما بين الممطر والمعتدل على القاهرة نهارا مائلا للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 


القاهرة الصغرى 11 والعظمى  21
 
شبين الكوم  الصغرى 11 والعظمى 21
 
طنطا الصغرى 11 والعظمى 21
 
دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21
 
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21
 
بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21
 
مطروح الصغرى 08 والعظمى 21
 
السلوم الصغرى 09 والعظمى 20
 
سيوة الصغرى 06 والعظمى 20
 
بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22
 
دمياط الصغرى 13 والعظمى 22
 
الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21
 
الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 14 - 11 - 2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20-11-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 - 11 - 2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22 -11- 2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-11- 2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27-11-2020 بمحافظات مصر

ترشيحاتنا

على قد ميزانيتك.. 3 سيارات مستعملة بأقل من 60 ألف جنيه | صور

الخارجية: متابعة سير التحقيقات فى قضية المواطن الذى قتل بالسعودية

مصدر: أيمن يونس يثير أزمة داخل الزمالك

دعاء يحول حياتك إلى سعادة وييسر لك جميع أمورك

مكثت بها العائلة المقدسة.. قصة أول كنيسة باسم السيدة العذراء في مصر

مطالب جماهيرية برحيل مجلس عثمان من الإسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

37 شرطا.. عروس تفرض قائمة شروط تعجيزية على صديقاتها لحضور حفل الزفاف

على قد ميزانيتك.. 3 سيارات مستعملة بأقل من 60 ألف جنيه | صور

قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور