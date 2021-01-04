ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لبنان.. مداهمات للجيش ومصادرة أطنان من الأسلحة والحشيش

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:25 ص
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الاثنين، بأن الجيش اللبناني نفذ سلسلة مداهمات في جرود منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان، حيث عثر على كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

وقالت الوكالة إن "الجيش نفذ بالتعاون مع مديرية المخابرات، مداهمات لمنازل في منطقة السوح في جرود الهرمل حيث تمت مصادرة كميات من حشيشة الكيف بالإضافة إلى أسلحة فردية وقذائف".

وأضافت أن الجيش أقام حواجز عدة في الهرمل ودوريات في شوارع المدينة.

وغالبا ما تشهد هذه المنطقة مواجهات مسلحة بين الجيش اللبناني ومجموعات خارجة عن القانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بينهما فلسطينية.. الجيش اللبناني يعلن تحرير مختطفين

الجيش اللبناني يعتقل شخصين سرقا سيارة وحاولا عبور الحدود مع سوريا

تدابير أمنية مشددة للجيش والأمن اللبناني

إطلاق نار كثيف في منطقتين بلبنان ومداهمات للجيش في محافظة طرابلس

وفاة شخص وجرح 12 آخرين فى الساعات الأولى من 2021 بلبنان

رصاص الاحتفال بالعام الجديد يصيب طائرة في لبنان.. صور

ترشيحاتنا

موقف محرج.. سيدة تدخل في نوبة بكاء بسبب مزحة ثقيلة من حبيبها.. فيديو

عيار 21 يسجل 832 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4-1-2021

عقب التسجيل المسرب لترامب.. قرار عاجل من البيت الأبيض

هل يخرج مروان محسن في إعارة عن الأهلي؟.. أمير توفيق يجيب

كل سنة وإنتى جميلة.. إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها

مصدر: أيمن يونس يثير أزمة داخل الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

37 شرطا.. عروس تفرض قائمة شروط تعجيزية على صديقاتها لحضور حفل الزفاف

على قد ميزانيتك.. 3 سيارات مستعملة بأقل من 60 ألف جنيه | صور

قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور