ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الدولار يسجل 15.78 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 4-1-2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:28 ص
الدولار
الدولار
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الاثنين 4 - 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.38 جنيه للبيع و19.25 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.46 جنيه للبيع و21.33 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.18جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 51.92 جنيه للبيع 51.46 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 30-10-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 6-11-2020

الدولار يسجل 15.67 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 18-12-2020

الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 25 -12-2020

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26 -12-2020

الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27 -12-2020

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. أيمن يونس يثير أزمة داخل الزمالك.. طبيب منتخب الشباب يهاجم ربيع ياسين

عقب التسجيل المسرب لترامب.. قرار عاجل من البيت الأبيض

حكم فضل سورة يس.. أسرار لا تعرفها عن السورة المباركة

كل سنة وإنتى جميلة.. إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها

صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساويثهامبتون

هل يخرج مروان محسن في إعارة عن الأهلي؟.. أمير توفيق يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

37 شرطا.. عروس تفرض قائمة شروط تعجيزية على صديقاتها لحضور حفل الزفاف

على قد ميزانيتك.. 3 سيارات مستعملة بأقل من 60 ألف جنيه | صور

قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور