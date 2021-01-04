ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمين الفتوى: الالتزام بالكمامة والإجراءات الاحترازية لها أجر وثواب.. فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:51 ص
دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مجتمعنا متدين بطبيعته، يطلب معاونة ورحمة الله دائما، وبما أننا نرجو من الله ان يكون معنا في حركتنا وحياتنا، وأن يزيل عنا اي هم وغمة، وزاد ذلك بعد تفشي فيروس كورونا، وشعر الناس برحمة ونعمة الله في الفرصة في الحياة.

وأضاف الدكتور خالد عمران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، إن دار الافتاء توجه رسائل يجب على كل مواطن الالتزام بها وهي اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، وان هذه الجائحة هي اختبار وابتلاء من الله ولكن نأخذ بالأسباب.

وتابع أنه من واجب دار الإفتاء حث ونصح المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهذا لكف الأذى عن أنفسنا وعن الناس، وان نتمسك بما تمسكت به الشريعة بل والاديان كلها بحفظ النفس والمحيطين بنا لا تفرقة بين دين او عرق او لون او جنس، وان هذه المشاركة هي فرعية تمثل دورا وطنيا ويظهر التعاون.

وقال إنه لا بد من أن نتذكر صعوبة ما يتعرض له قطاع الصحة "الجيش الأبيض" الذي يجب ان نقدم له كل الدعم والتعاون، لانه خط الدفاع الاول عنا في تلك الجائحة وأثبت كفاءته وحرصه، موجها الشكر لهم.

وشدد على المواطنين ضرورة ان نتمسك بالكمامة والإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي والاجتماعي، لافتا الي ان الامر ليس متعلقا فقط بالقانون وانما يتعلق بضمير كل فرد، منوها بأنه يخاطب هنا النفس المتدينة، لان ارتداء الكمامة والوقاية وحفظ النفس لها أجر وثواب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم تأخير العقيقة لعدة سنوات .. الإفتاء توضح

فتاوى تشغل الأذهان.. لماذا كان النبي يكشف شيئا من جسده عند نزول المطر؟ خطيب المسجد الحرام يوضح: لـ3 أسباب ..عباس شومان: من أخفى إصابته بكورونا فكان سببا في مرض غيره آثم شرعا

خافوا على أرواحكم وحياة من حولكم| الإفتاء تناشد المواطنين بتطبيق إجراءات الدولة الاحترازية

الإفتاء توضح مدى جواز منع من لم يرتد الكمامة من دخول المسجد

الإفتاء: تغريم من يخالف قرارات ارتداء الكمامة جائز شرعا

هل يجوز لـمن غلب على ظنه الإصابة بكورونا ألا يحضر لصلاة الجمعة

ترشيحاتنا

دعاء الرزق والتوفيق.. يفتح لك الأبواب المغلقة

#الهداف_التاريخي يتصدر تويتر.. بعد إنفراد رونالدو لصدارة الأكثر تسجيلًا في تاريخ كرة القدم

على قد ميزانيتك.. 3 سيارات مستعملة بأقل من 60 ألف جنيه | صور

الفاصوليا تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 4-1-2021

بملابس ملفتة.. دينا الشربيني تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

منها دمج الفصلين.. طرق إجراء الامتحانات بعد قرار تأجيلها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

37 شرطا.. عروس تفرض قائمة شروط تعجيزية على صديقاتها لحضور حفل الزفاف

على قد ميزانيتك.. 3 سيارات مستعملة بأقل من 60 ألف جنيه | صور

قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور