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أخبار العالم

بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.. زلزال يضرب إندونيسيا

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:37 ص
زلزال يضرب اندونيسيا
زلزال يضرب اندونيسيا
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دعاء أبوهشيمة
ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر للزلازل، مدينة كينداري عاصمة إقليم سولاويسي الجنوبية الإندونيسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية القول، إن مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة، كان على مسافة 137.6 كيلومتر إلى الشمال من شمال غربي مدينة كينداري عاصمة إقليم سولاويسي الجنوبية.

وأوضحت الهيئة الأميركية أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن سقوط جرحى أو وقوع أضرار مادية نتيجة للزلزال.

وكثيرا ما تتعرض اندونيسيا لكوارث طبيعية، ففي أوائل ديسمبر الماضي، لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم في ، بعدما تسببت الأمطار في حدوث فيضانات أغرقت الشوارع وأجبرت السكان على الهروب في مدينة ميدان عاصمة إقليم سومطرة الشمالية.

وغمرت المياه أكثر من 2700 منزل في المدينة، فيما تحركت فرق الإنقاذ بالقوارب وسط الشوارع لنقل الأسر والسكان العالقين في منازلهم بسبب قوة ​الفيضان​.

وفي آواخر نوفمبر، تسبب نشاط بركان في إندونيسيا في إطلاق الرماد والدخان في السماء، وأجبر 2700 من السكان على الفرار من منازلهم والانتقال إلى بر الأمان.

وتسبب البركان في اندلاع "سحب ساخنة وحمم بركانية وغازات سامة" في المناطق المحيطة. وقالت وكالة الحد من الكوارث في البلاد، إن الرماد والدخان يمكن رؤيته على ارتفاع يصل إلى أربعة كيلومترات في السماء.
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