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رياضة

حطم أسطورة بيليه.. 5 أرقام تاريخية لـ كريستيانو رونالدو

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:41 ص
رونالدو
رونالدو
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مجدي سلامة

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس لتحقيق الانتصار على أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الـ 15 من منافسات الدوري الإيطالي .

ويضيف يوفنتوس بهذا الانتصار لرصيده النقطة الـ 27 في الترتيب الخامس،بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 10 نقاط عن ميلان المتصدر.

وسجل رونالدو هدفين في المباراة، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي، قبل اللقاء المرتقب أمام ميلان يوم الأربعاء المقبل.

ويستعرض صدى البلد أبرز الأرقام التي حققها الدون بعد تلك المباراة:.

1- للموسم الـ 15 على التوالي، على مستوى الأندية والمنتخب البرتغالي، يسجل كريستيانو رونالدو 20 هدفا.

2- بات رونالدو اللاعب الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى، الذي يسجل ثنائية في 6 مباريات مختلفة في مسابقة الدوري، بالتساوي مع روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

3- يتصدر كريستيانو رونالدو، حاليا قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 14 هدفا.

4- يحتل كريستيانو رونالدو الترتيب الثاني خلف روبرت ليفاندوفيسكي صاحب الـ 19 هدفا، في عدد الأهداف المسجلة في الدوريات الخمس الكبرى.

5- حطم كريستيانو عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه مع الأندية، ليصبح رصيده 758 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد عن نجم سانتوس صاحب الـ757 هدفا.

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