لإزعاجه له.. رجل يؤجر طفله بالساعة لينام

الاطفال في عمر معين يكون صعب السيطرة عليهم ، فإن تساؤلاتهم تزيد عن الحد و يصبحون عبارة عن آلات لإزعاج من حولهم، بعض الآباء يتمكنون من السيطرة عليهم والبعض الآخر يقف عاجزا اما تصرفاتهم.





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن جين البالغ من العمر 41 عاما من اسيكس، قام بتأجير طفله بالساعة بعد أن أعلن على حسابه عبر فيس بوك أنه على أتم الاستعداد للتبرع بطفله لأي أسرة و لو لمدة ساعة.





بالطبع ظن أصدقاء جين أنه يمزح نظرا لأنه لا يمتلك سوى إبنه البالغ من العمر 9 سنوات و لن يؤجره كما يدعي، إلا أنه فاجأ الجميع و نفذ ما طلبه و أجّر الطفل الأسبوع الماضي و كتب تجربته .





كتب جين، أن تلك الفكرة ساهمت في تحسين حالته النفسية بعد أن تمكن من أخذ قسط من الراحة و النوم لمدة 3 ساعات متواصلة بينما كان طفله خارج المنزل .