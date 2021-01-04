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منوعات

لإزعاجه له.. رجل يؤجر طفله بالساعة لينام

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:15 ص
صدى البلد
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مريم صليب
الاطفال في عمر معين يكون صعب السيطرة عليهم ، فإن تساؤلاتهم تزيد عن الحد و يصبحون عبارة عن آلات لإزعاج من حولهم، بعض الآباء يتمكنون من السيطرة عليهم والبعض الآخر يقف عاجزا اما تصرفاتهم. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن جين البالغ من العمر 41 عاما من اسيكس، قام بتأجير طفله بالساعة بعد أن أعلن على حسابه عبر فيس بوك أنه على أتم الاستعداد للتبرع بطفله لأي أسرة و لو لمدة ساعة. 

بالطبع ظن أصدقاء جين أنه يمزح نظرا لأنه لا يمتلك سوى إبنه البالغ من العمر 9 سنوات و لن يؤجره كما يدعي، إلا أنه فاجأ الجميع و نفذ ما طلبه و أجّر الطفل الأسبوع الماضي و كتب تجربته  . 

كتب جين، أن تلك الفكرة ساهمت في تحسين حالته النفسية بعد أن تمكن من أخذ قسط من الراحة و النوم لمدة 3 ساعات متواصلة بينما كان طفله خارج المنزل . 
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