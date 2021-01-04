وسط إجراءات احترازية مشددة.. انتظام عملية صرف معاشات يناير بشمال سيناء

انتظمت عملية صرف المعاشات بمحافظة شمال سيناء، اليوم ، طبقًا للشرائح التي تم وضعها بمعرفة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، لمنع الزحام والتكدس، حيث انتظمت مكاتب البريد المنتشرة بمراكز محافظة شمال سيناء ، في عملية صرف المعاشات الي جانب تقديم باقي الخدمات البريدية المتنوعة.
وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يتم صرف معاشات شهر يناير للشريحة الأولي والتي تقل عن ألف جنيه يومي الأحد والاثنين، على أن يتم صرف المعاشات للشرائح التالية تباعًا لمنع الزحام والتكدس.
وشدد على اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لتيسير عملية صرف المعاشات للمواطنين المنتفعين، من بينها تطهير وتعقيم مكاتب البريد قبل عمليات الصرف، والتنبيه على العاملين والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.
وأشار إلى قيام فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بتنظيم عمليات الصرف على مستوي المحافظة، وذلك من خلال تنظيم المواطنين وعدم وقوف أكثر من مواطن أمام شباك الصرف، بجانب تخصيص مقاعد لجلوس المواطنين أمام مكاتب البريد لمنع التكدس والزحام.
وأوضح المحافظ ، أنه تم تخصيص 11 منفذ على مستوى المحافظة، لعمليات الصرف العمل به غير منتظم ، منها 9 مكاتب بريدية وفرعان لبنك الائتمان والتنمية الزراعية بالعريش وبئر العبد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة .
وقال اللواء شوشه، ان إجمالى عدد المستحقين للصرف من خلال مكاتب البريد من العمالة المسجلة3807 أفراد' و إجمالى عدد المستحقين للصرف من خلال فروع البنك من العمالة المسجلة 2267 فردا.
واضاف ' أنه تم صرف مبلغ مليونين و236 ألفا و500 جنيه منحه للعمالة غير المنتظمة من خلال 11 منفذ للصرف على مستوى المحافظة.
وقال اللواء شوشه المحافظ، إن اجمالي المستفيدين من الصرف نحو 4 آلاف و473 فردا من العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لكل فرد طبقًا لقرار وزارة القوى العاملة بصرف منحة استثنائية للمسجلين فى مديرية القوى العاملة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد .
هذا وقد شهدت مكاتب البريد بقري ومدن ، شمال سيناء ، زحام شديد من جانب المواطنين لصرف المنحة الاستثنائية التي أقرتها الرءيس السيس وكذلك المعاشات .
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وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يتم صرف معاشات شهر يناير للشريحة الأولي والتي تقل عن ألف جنيه يومي الأحد والاثنين، على أن يتم صرف المعاشات للشرائح التالية تباعًا لمنع الزحام والتكدس.
وشدد على اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لتيسير عملية صرف المعاشات للمواطنين المنتفعين، من بينها تطهير وتعقيم مكاتب البريد قبل عمليات الصرف، والتنبيه على العاملين والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.
وأشار إلى قيام فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بتنظيم عمليات الصرف على مستوي المحافظة، وذلك من خلال تنظيم المواطنين وعدم وقوف أكثر من مواطن أمام شباك الصرف، بجانب تخصيص مقاعد لجلوس المواطنين أمام مكاتب البريد لمنع التكدس والزحام.
وأوضح المحافظ ، أنه تم تخصيص 11 منفذ على مستوى المحافظة، لعمليات الصرف العمل به غير منتظم ، منها 9 مكاتب بريدية وفرعان لبنك الائتمان والتنمية الزراعية بالعريش وبئر العبد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة .
وقال اللواء شوشه، ان إجمالى عدد المستحقين للصرف من خلال مكاتب البريد من العمالة المسجلة3807 أفراد' و إجمالى عدد المستحقين للصرف من خلال فروع البنك من العمالة المسجلة 2267 فردا.
واضاف ' أنه تم صرف مبلغ مليونين و236 ألفا و500 جنيه منحه للعمالة غير المنتظمة من خلال 11 منفذ للصرف على مستوى المحافظة.
وقال اللواء شوشه المحافظ، إن اجمالي المستفيدين من الصرف نحو 4 آلاف و473 فردا من العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لكل فرد طبقًا لقرار وزارة القوى العاملة بصرف منحة استثنائية للمسجلين فى مديرية القوى العاملة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد .
هذا وقد شهدت مكاتب البريد بقري ومدن ، شمال سيناء ، زحام شديد من جانب المواطنين لصرف المنحة الاستثنائية التي أقرتها الرءيس السيس وكذلك المعاشات .
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