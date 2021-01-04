وسط إجراءات احترازية مشددة.. انتظام عملية صرف معاشات يناير بشمال سيناء

اليوم.. صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة .. ووزير الاتصالات للمستفيدين: لا تتوجهوا لمنافذ الصرف إلا بعد وصول الرسالة