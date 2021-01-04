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التضامن: حياة كريمة تستهدف تطوير 4584 قرية

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:17 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضام
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البهي عمرو
قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل توفير الرعاية وحياة كريمة للمواطنين، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة تستهدف جميع وقري الريف المصري، والتى تصل لـ 4584 قرية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف وآية جمال الدين، أن المبادرة استهدفت فى البداية 1000 قرية نسبة الفقر فيها أعلى من 55%، والـ 1000 قرية موزعين على 16 محافظة.

ولفت إلى أنه تم العمل فى أول عام فى المبادرة على 143 قرية، وبتكلفة 4 مليارات جنيه، وفى العام الثانى على 232 قرية، بإجمالى نفقات فى العامين وصلت إلى 13 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الدولة اتاحت 500 مليار جنيه لهذه المبادرة وأشار إلى أن جميع المؤسسات بالدولة تساهم فى مبادرة حياة كريمة، وذلك من أجل المواطن المصري وأن 18 مليون مواطن ستتغير حياتهم.

مبادرة حياة كريمة اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي  فى بداية عام 2019 وتعكس تصور أمام رئيس الجمهورية لضرورة التدخل على القضايا الملحة والعاجلة وأن الرئيس يعتمد على فكرة المبادرات فى حل القضايا العاجلة التى لا تحتمل الانتظار.
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