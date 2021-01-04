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فن

بإطلالة ساحرة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:14 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
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ندى فكرى

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، بصور جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت رانيا منصور في الصور بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا أبيض فوق الركبة مما أثار إعجاب الجمهور.


وتشارك رانيا منصور في مسلسل أسود فاتح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.  

أسود فاتح هو مسلسل لبنانى مصرى يحكى قصة رانيا خطاب التى تمثلها هيفاء وهبى وهى سيدة من عائلة خطاب وهى من أكبر عائلات خطاب، وهم من أصحاب المصانع والشركات وتصدير المواد الغذائية وخلال أحداث المسلسل تحدث لها أزمة مالية حتى تفلس، وتلجأ إلى زاهر صدقى الذى يقوم بدوره الممثل ناصر سيف وهو صاحب أكبر قناة فضائية، وتحاول أن تعمل معه شركة مشتركة بينهم. 

نالت رانيا منصور، إشادات عديدة من جمهور السوشيال ميديا عن دورها في مسلسل "أسود فاتح"، أمام النجمة هيفاء وهبي.

شاركت رانيا منصور خلال موسم دراما رمضان 2019 بمسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجى، حيث لعبت فيه دور زوجة حمادة هلال تعانى من أزمات بسبب حماتها.

مسلسل "ابن أصول" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى به خط كوميدى وذلك من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومحلات ذهب وهو شخص مقتدر ومحترم ويتمتع بخفة الظل ومع تطور الأحداث يدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.

بإطلالة ساحرة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
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