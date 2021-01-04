حبس ربة منزل بعد ابتلاع طفلتها قطعة حشيش بطوخ

قررت نيابة طوخ حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ابتلاع طفلتها البالغة من العمر عاما ونصف قطعة حشيش مخدر
وأكدت التحريات أن جد الطفلة يتاجر فى المواد المخدرة وأن الطفلة غافلته وابتلعت قطعة الحشيش بعد أن قام الجد بتقطيعه لقطع صغيرة قبل إعداده لترويجه على عملائه بالمنطقة.
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بابتلاع طفلة تدعى "فيروز. ا" البالغة من العمر عاما ونصف قطعة من مخدر الحشيش وتم ضبط الأم وتدعى "ن. ع" لتسببها في إهمال طفلتها الرضيعة وكشفت التحريات أن الأم تقوم بترويج المخدرات.
من ناحية اخرى شنت مديرية أمن القليوبية حملة تنفيذ أحكام ومرافق لضبط الخارجين على القانون والإشغالات فى شوارع القليوبية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 173 هاربا من الأحكام الغيابية بجملة عدد الأحكام 2226 حكما، كما تم ضبط 808 مخالفة مرافق، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا، من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد بقيام مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتنفيذ الأحكام، بالقيام بحملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والإشغالات على الطرق العامة والفرعية.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط 173 متهما هاربا من تنفيذ أحكام، وبلغت جملة الأحكام الواجبة النفاذ 2226 حكما، ما بين جزئي ومستأنف
كما تمكنت الحملة من ضبط 808 مخالفه منها 30 إشغال و10 نظافة و200 بائع متجول و284 إزالة فورية و47 وصلات كهربائية غير قانونية و51 إعلانا مخالفا و16 فرش شاى و170 فرش مؤقت، تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
من ناحية اخرى لقى شاب مصرعه في مشاجرة مع 3 آخرين بشارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة بسبب الخلافات المالية وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بالمديرية بتلقيه بلاغ من وحدة مباحث قسم اول شبرا الخيمة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بشارع ناصر دائرة القسم. وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس المباحث، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم وتبين مصرع عمر إ " إثر عدة طعنات بالفخذ، في مشاجرة بالشارع مع 3 آخرين.
وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين القتيل وأحد المتهمين بسبب الخلافات المالية تطورت إلى مشاجرة، وقد استعان المتهم بأقاربه الذين أتو على دراجات نارية فقام أحد المتهمين بطعن المجني عليه عدة طعنات بالفخذ بسلاح أبيض مطواة كانت بحوزته أدت إلى مصرعه في الحال.
كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها واستعجال التقرير الطبي الخاص بحالة الطفلة الصحية.
وأكدت التحريات أن جد الطفلة يتاجر فى المواد المخدرة وأن الطفلة غافلته وابتلعت قطعة الحشيش بعد أن قام الجد بتقطيعه لقطع صغيرة قبل إعداده لترويجه على عملائه بالمنطقة.
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بابتلاع طفلة تدعى "فيروز. ا" البالغة من العمر عاما ونصف قطعة من مخدر الحشيش وتم ضبط الأم وتدعى "ن. ع" لتسببها في إهمال طفلتها الرضيعة وكشفت التحريات أن الأم تقوم بترويج المخدرات.
من ناحية اخرى شنت مديرية أمن القليوبية حملة تنفيذ أحكام ومرافق لضبط الخارجين على القانون والإشغالات فى شوارع القليوبية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 173 هاربا من الأحكام الغيابية بجملة عدد الأحكام 2226 حكما، كما تم ضبط 808 مخالفة مرافق، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا، من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد بقيام مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتنفيذ الأحكام، بالقيام بحملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والإشغالات على الطرق العامة والفرعية.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط 173 متهما هاربا من تنفيذ أحكام، وبلغت جملة الأحكام الواجبة النفاذ 2226 حكما، ما بين جزئي ومستأنف
كما تمكنت الحملة من ضبط 808 مخالفه منها 30 إشغال و10 نظافة و200 بائع متجول و284 إزالة فورية و47 وصلات كهربائية غير قانونية و51 إعلانا مخالفا و16 فرش شاى و170 فرش مؤقت، تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
من ناحية اخرى لقى شاب مصرعه في مشاجرة مع 3 آخرين بشارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة بسبب الخلافات المالية وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بالمديرية بتلقيه بلاغ من وحدة مباحث قسم اول شبرا الخيمة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بشارع ناصر دائرة القسم. وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس المباحث، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم وتبين مصرع عمر إ " إثر عدة طعنات بالفخذ، في مشاجرة بالشارع مع 3 آخرين.
وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين القتيل وأحد المتهمين بسبب الخلافات المالية تطورت إلى مشاجرة، وقد استعان المتهم بأقاربه الذين أتو على دراجات نارية فقام أحد المتهمين بطعن المجني عليه عدة طعنات بالفخذ بسلاح أبيض مطواة كانت بحوزته أدت إلى مصرعه في الحال.