ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هكذا فعل حكم أردوغان بالأتراك.. ارتفاع تضخم وزيادة أسعار وبؤس يفوق التوقعات

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:12 ص
أردوغان
أردوغان
Advertisements
محمد علي
أدت سياسات النظام التركي العدائية مع كثير من الدول بتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى تأثر الداخل التركي بهذه الحالة، فالنظام التركي بدلًا من أن يضخ الأموال لصالح الناس، أرسلها لصالح المرتزقة في الخارج، بسوريا وليبيا وأذربيجان، هذا إضافة إلى ظروف فيروس كورونا المستجد التي ضاعفت هذا التراجع. 

وفق ما ذكر تقرير لشبكة بلومبرج الأمريكية، فقد ارتفعت أسعار المستهلك التركي أكثر من المتوقع في ديسمبر ، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والتأثير المستمر لضعف الليرة، ما يعني ارتفاعًا لمعدل التضخم، ما يقول بزيادة الأسعار على المستهلك.

وقفز معدل التضخم  إلى 14.6٪ من 14٪ في نوفمبر ، وهو أكثر من متوسط ​التقدير البالغ 14.2٪ في استطلاع أجرته بلومبرج للمحللين.

وارتفعت الأسعار بنسبة 1.25٪ عن الشهر السابق ، متجاوزة التوقعات البالغة 0.9٪ في مسح منفصل.

وأدى ضعف الليرة ونمو الائتمان السريع المدعوم بأسعار فائدة حقيقية سلبية إلى إبقاء التضخم في خانة العشرات طوال العام بأكمله ، مما أجبر البنك المركزي على رفع توقعاته للتضخم السنوي إلى 12.1٪ في أكتوبر من 8.9٪ سابقًا.

وقام الحاكم الجديد للبنك المركزي، ناسي أغبال باتباع سياسة جديدة برفع تكاليف الاقتراض بسرعة لوضع حد أدنى للعملة وكبح الأسعار.

وتسارعت الزيادات في أسعار الطاقة إلى 5.64٪ من 4.28٪ ، مما يدل على تأثير تراجع الليرة عن العام الماضي.

وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول ، أكبر مدن البلاد ، بنسبة 1.36٪ على أساس شهري و 14.4٪ سنويًا في ديسمبر، وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 25.15٪ على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الليرة التركية تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ أغسطس 2018

بلومبرج: الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار وسط استمرار فرز أصوات الناخبين الأمريكيين

أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي

انهيار الليرة يطيح بمحافظ البنك المركزي التركي.. أردوغان يعين حليفه في المنصب.. وتوقعات بأزمة عملة

بعد صعودها لأعلى مستوى في عامين.. الليرة التركية تعاود الانخفاض أمام الدولار

أردوغان رئيس فاشل.. تركيا تواجه أصعب مناخ اقتصادي وأسوأ علاقات دولية

ترشيحاتنا

رد مستشار المفتي على سيدة تريد الذهاب للعمرة بعد وفاة زوجها بأيام

لبنان على أعتاب كارثة صحية.. واتجاه لفرض إغلاق عام بسبب كورونا

هل يخرج مروان محسن في إعارة عن الأهلي؟.. أمير توفيق يجيب

أم تنهال بالضرب المبرح على أطفالها الثلاثة المصابين بـ كورونا بسبب الكمامات

الصحة تحذر مرضى ضغط الدم من خطورة الملح

مطالب جماهيرية برحيل مجلس عثمان من الإسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارات لاند روفر القديمة وتقنياتها المذهلة.. صور

هاني الناظر ينصح بهذه الأطعمة والمشروبات لمقاومة كورونا

كيا K5 تفوز بجائزة أفضل سعر وتصميم لسيارة سيدان فاخرة.. صور