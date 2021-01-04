ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مذيعة تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها: مبتكبرش وأيقونة لكل ست

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:15 ص
برنسيسة السينما ليلى
برنسيسة السينما ليلى علوي
Advertisements
فرح علاء الخولي
احتفل برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، بعيد ميلاد نجمة السينما المصرية ليلى علوي، والذي يحل اليوم الإثنين 4 يناير، والتي أتمت عامها الـ 59.

وقالت الإعلامية أسماء مصطفى، ان ليلى علوي هي أيقونة "لكل الستات"، ومتعتنا بأعمالها، معقبة: "ما شاء الله مبتكبرش"، فهي ملهمة ومبدعة دائما.

وقدمت ليلى علوي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني كان من بينها كل من فيلم " تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، و غيرها من الأعمال.

كما قدمت عدد كبير من المسلسلات من بينها:" فرح ليلى"، و"هي ودافنشي"، و"نور الصباح"، و"لحظات حرجة"، و"بنت من شبرا"، و"هذا المصير"، وغيرها.

يذكر أن ولدت ليلى علوي من أب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ما تسكتيش أبدا على حقِك.. ليلى علوى تدعم المرأة ضد العنف | شاهد

إطلالات شتوية.. ليلى علوى للجمهور: في لبس مهما عدى عليه وقت هيفضل بنفس قيمته

شاهد.. ليلى علوي تهنئ شقيقتها الصغرى بعيد ميلادها: سندي وبنتي والعيلة بالنسبالي

ليلى علوي تهنئ متابعيها بـ 2021

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة ليلى علوي

أخبار الفن| وفاة عمة الفنان مصطفى قمر .. بسمة وهبة تنفعل على متابعة لهذا السبب

ترشيحاتنا

إغلاق طريقي بلبيس الصحراوي والفيوم بسبب الشبورة الكثيفة

رد مستشار المفتي على سيدة تريد الذهاب للعمرة بعد وفاة زوجها بأيام

حطم أسطورة بيليه.. 5 أرقام تاريخية لـ كريستيانو رونالدو

أخبار الفن| وفاة عمة الفنان مصطفى قمر .. بسمة وهبة تنفعل على متابعة لهذا السبب

مصدر: أيمن يونس يثير أزمة داخل الزمالك

الصحة توضح طرق التسجيل للحصول على لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر ينصح بهذه الأطعمة والمشروبات لمقاومة كورونا

كيا K5 تفوز بجائزة أفضل سعر وتصميم لسيارة سيدان فاخرة.. صور

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة ليلى علوي بإطلالات شبابية جريئة