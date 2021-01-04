مذيعة تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها: مبتكبرش وأيقونة لكل ست

اليوم الإثنين 4 يناير، والتي أتمت عامها الـ 59.





وقالت الإعلامية أسماء مصطفى، ان ليلى علوي هي أيقونة "لكل الستات"، ومتعتنا بأعمالها، معقبة: "ما شاء الله مبتكبرش"، فهي ملهمة ومبدعة دائما.





وقدمت ليلى علوي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني كان من بينها كل من فيلم " تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، و غيرها من الأعمال.





كما قدمت عدد كبير من المسلسلات من بينها:" فرح ليلى"، و"هي ودافنشي"، و"نور الصباح"، و"لحظات حرجة"، و"بنت من شبرا"، و"هذا المصير"، وغيرها.





يذكر أن ولدت ليلى علوي من أب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.