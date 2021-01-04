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تعليم

خط ساخن وتخصيص مستشفى الطلبة بالجيزة لاستقبال المشتبه في إصابتهم بكورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:22 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
حددت جامعة القاهرة، خطوات التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفيات المخصصة للعزل، سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن أول خطوة في التعامل مع المشتبه في تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد من منسوبي الجامعة، هي التواصل هاتفيًا بالخط الساخن المخصص لمستشفيات العزل على الرقم (01212015555) أو من خلال منسق مكافحة العدوى بالكليات، وكيل الكلية لخدمة المجتمع، لحجز موعد أخذ المسحة وإجراء التحاليل والأشعة المقطعية بالعيادة الخارجية والمخصصة فقط لحالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه يتم إبلاغ المريض بنتائج المسحة والتحاليل والأشعة خلال 48 ساعة، وفي حال إيجابية النتائج وكان من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، فإنه يتوجه إلى عيادة كورونا للتقييم بقصر العيني القديم، وفي حال إذا كانت حالته غير خطرة يتوجه للصيدلية الموجودة بالعيادة بقصر العيني لصرف بروتوكول العلاج واتباع العزل المنزلي الذاتي.

وتابع: في حال كانت الحالة متوسطة أو شديدة الخطورة يتم توجيه المريض إلى مستشفى الباطنة أو قصر العيني الفرنساوي للعزل.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه تم تخصيص مستشفى الطلبة بميدان الجيزة لاستقبال الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بكارنية الكلية وبطاقة الرقم القومي، ويتم تقييم حالات الطلاب بعد إجراء المسحة والتحاليل والأشعة وفي حالة خطورة الحالات يتم إخضاعها للعزل بالمستشفى.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات الجامعة، وتحويل مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بكامل طاقته لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة، إلى جانب مستشفى الباطنة المخصصة أيضًا بالكامل للعزل ومستشفى الطلبة لعزل الطلاب.
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