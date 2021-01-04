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أخبار العالم

ضمن جولة تشمل قطر والبحرين.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يزور قبرص اليوم

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:23 ص
وزير الأمن الداخلي
وزير الأمن الداخلي الأمريكي
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محمد علي
من المتوقع أن يقوم القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف بزيارة تستغرق يومين إلى قبرص تبدأ اليوم الاثنين، وفقًا لما ذكرته صحف تركية ويونانية، من مصادر مطلعة.

وبعد إن يزور وولف قبرص سيتوجه إلى البحرين وقطر لإجراء محادثات مع نظرائه  بشأن تعزيز التعاون الأمني ​وتبادل المعلومات.

في قبرص ، سيحضر الوزير وولف مع وزير الخارجية  نيكوس كريستودوليدس ، حفل وضع حجر الأساس ، في لارنكا، لمقر مركز قبرص الإقليمي للأراضي والبحار المفتوحة وأمن الموانئ (CYCLOPS) ، وهو نتيجة برنامج التعاون الثنائي القبرصي الأمريكي.

ومن المقرر أن يستقبل كريستودوليدس يوم الثلاثاء وولف في الوزارة لإجراء محادثات فردية ، تليها مشاورات مع الوفود الرسمية ، بهدف مراجعة التعاون الثنائي بين قبرص والولايات المتحدة.

وفقًا لوزارة الخارجية القبرصية ، ستشمل القضايا التي تمت مناقشتها أيضًا الخطوات التالية لدخول قبرص في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.

 ومن المتوقع أيضا أن يوقع المسؤولان إعلان نوايا بين الحكومتين للتعاون في مجال أمن الحدود.

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