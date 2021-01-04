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برلمان

برلماني سابق: أثمن قرار تخفيض 50% في تذاكر المترو لجماهير مونديال اليد

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:27 م
سعيد حساسين
سعيد حساسين
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فريدة محمد
أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب السابق ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشئون البرلمانية، بجميع الاستعدادات التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في الفترة 13-31 يناير 2021.

كما أشاد " حساسين " في بيان الاثنين، بالاستجابة السريعة من الفريق كامل الوزير وزير النقل للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمنح محفظة إليكترونية للمشجعين بعدد رحلات الذهاب والعودة فترة البطولة بتخفيض قيمته 50% على قيمة التذكرة الواحدة لكل مشجع، وذلك من خلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وبعد الاطلاع على تذكرة حضور المباراة والكارت التعريفي للمشجعين.

ووجه الدكتور سعيد حساسين التحية لجميع المؤسسات بالدولة واللجنة المنظمة للبطولة لتهيئة المناخ والعمل على تيسير وصول الجماهير حاملي تذاكر المباريات إلى الصالات المستضيفة للمنافسات وفق الأعداد المسموح بها إضافة إلى السعي نحو إتاحة كل الاحتياجات والمستلزمات التى تساهم فى نجاح أكبر بطولة رياضية فى العالم تقام إبان أزمة كورونا ، مطالبا من جميع الأجهزة التنفيذية المختصة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام إقامة هذه البطولة العالمية.
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