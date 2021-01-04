وفاة استشاري أشعة بطنطا نتيجة إصابته بفيروس كورونا

أعلنت إدارة صحة أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم الاثنين، وفاة الدكتور حازم محمد محمود وشهرته "حازم الكاشف" أستاذ الأشعة بكليه طب القصر العيني وصاحب مركز متخصص بطنطا نتيجة إصابته بفيروس كورونا على إثر تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ حال تواجده بأحد أقسام العزل الصحي خلال 10 أيام الأخيرة حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.









وأفادت مصادر طبية بأنه جرى تغسيل وتكفين جثمان "الكاشف" الطبيب الراحل طبقا للإجراءات الاحترازية وتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر الأسرة.





كما تعرّض الطبيب ضحية فيروس كورونا للإصابة مؤخرا بفيروس المستجد، مما تسبب عقب ظهور الأعراض عليه متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وعطس وسعال حاد وأجريت لها فحوصات طبية.





كما تأكد الإصابة بفيروس كورونا وجرى عزله داخل أقسام العزل الصحي وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتي وافته المنية ولفظ أنفاسه الأخيرة ضمن صفوف جنود الجيش الأبيض.



