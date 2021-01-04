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برلمان

برلمانى يشيد بقرارات الحكومة بشأن متابعة توافر الأكسجين في المستشفيات

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:16 م
النائب محمد المسعود،
النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب
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فريدة محمد

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توافر الأكسجين في المستشفيات، وضرورة تلقيه تقرير يومي يكشف حجم الأكسجين الذي يتم توريده للمستشفيات في كافة المحافظات، وحجم المخزون داخل مستشفيات العزل. 

وأكد النائب محمد المسعود، أن هذا القرار يطمئن الجميع حول توافر كميات كافية من الأكسجين وعلى أجهزة التنفس الصناعي داخل غرف العناية المركزة لإنقاذ مرضى كورونا من شبح الموت. 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توافر أسرِّة للعناية المركزة داخل مستشفيات العزل في كل محافظة، ليكون هناك إمكانية في علاج المرضى حال تزايد عدد الإصابات بشكلٍ كبير الفترة المقبلة، خاصة وأننا نشهد ذروة الموجة الثانية للوباء. 

كما أكد المسعود على المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي قدر المستطاع، لتجنب العدوى، معربا عن إعجابه لما حدث بداية من أمس الأحد من تفعيل الغرامات على المواطنين ودفعهم غرامات خلع الكمامة.
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