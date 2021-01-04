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رياضة

لوائح الكاف تمنع مشاركة بواليا مع الأهلي أمام بطل النيجر.. تفاصيل

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:42 ص
والتر بواليا
والتر بواليا
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عمرو الحلوانى

تأكد غياب الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الجديد عن مواجهة سونيدب بطل النيجر المقرر إقامتها غدا الثلاثاء باستاد السلام فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا .



وكان الأهلى أعلن تعاقده بشكل رسمي مع والتر بواليا قبل عدة أيام كأول صفقة فى الميركاتو الشتوى قادما من الجونة لمدة 4 سنوات .



وتشير لوائح الكاف إلى أنه لا يجوز مشاركة أى لاعب فى مباريات إياب دور الـ 32 لم يشارك فى مباراة الذهاب ولم يتم قيده، ومن المقرر أن يفتح الكاف باب القيد الخاص باللاعبين فى 10 يناير الجارى ، أى بعد انتهاء كافة مباريات إياب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا ، وهو الأمر الذى يشير إلى أن بواليا لن يكون متاحا للمشاركة مع الأهلى فى مباراة الغد أمام بطل النيجر .


وفى هذا السياق ، عبر والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي الجديد،عن  فخره وسعادته بالانضمام إلى نادي القرن،مؤكدًا أنها خطوة  كبيرة ومهمة جدًا في مشواره الكروي؛ لأن اللعب في صفوف الأهلي شرف كبير، ويحتاج لبذل مجهود مضاعف؛ لإثبات الذات والفوز بحب وثقة جماهير القلعة الحمراء. وقال بواليا: «مجرد أن يرتبط اسمك بنادي القرن في القارة الإفريقية فهو أمر يدعو إلى الفخر، وبكل تأكيد ارتداء قميص الأهلي مسئولية كبيرة على عاتقي، وأتمني النجاح في خطوتي الجديدة مع عملاق القارة السمراء».


وأضاف: «المفاوضات سارت بشكل أكثر من رائع مع مسئولي الأهلي، والكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات، وانتهت بتوقيعي وإعلان ارتداء قميص النادي الأهلي».

وتابع: «تلقيت العديد من العروض المحلية والخارجية لكن رغبتي في الانضمام إلى النادي الأهلي دفعتني للموافقة على عرضه، وإبلاغ نادي الجونة برغبتي في التواجد داخل صفوف نادي القرن».

وقال والتر بواليا: «أنا جاهز تماما لبدء رحلتي مع النادي الأهلي، ومتحمس للغاية لهذه التجربة الجديدة التي أرى أنها الأهم في مسيرتي الكروية، وانتظر دعم الجميع من أجل تقديم نفسي بشكل جيد مع الأهلي».

 

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